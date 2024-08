¿Quién es Ingrit Valencia? La boxeadora que clasificó a cuartos de final en Olímpicos 2024

Ingrit Valencia es una de las figuras más relevantes del boxeo colombiano, ya que en el 2016 levantó la medalla de bronce en la categoría de 48-51 kilogramos de la edición de los Juegos Olímpicos realizada en Río de Janeiro, Brasil. Además, en Tokio 2020 llegó a los cuartos de final de la competencia, fase en la que fue derrotada por la japonesa Namiki Tsukimi.

Durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Valencia concedió una entrevista al portal web de los Juegos Olímpicos, donde compartió detalles de su vida privada. Detallando cómo lleva ser deportista de alto rendimiento con la maternidad, ya que se convirtió en madre a los 18 años.

«Muchas veces intenté retirarme del deporte por ayudar a mi hijo, pero muchas personas me decían que no abandonara mi sueño. Y entre los dos pudimos salir adelante. Fuimos mano a mano. Hoy en día ya mi hijo tiene 17 años, y es muy feliz. Es mi fan número uno, está orgulloso de su mamá y yo muy feliz de tener a mi hijo y haber podido lograr mis sueños siendo mamá, que no es nada fácil«, mencionó la deportista.

Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta una entrada para ver los Olímpicos 2024? Estos son los deportes más caros

Ingrit Valencia fue desalojada de su vivienda en 2021, ¿por qué?

La deportista fue víctima de una millonaria estafa al intentar adquirir una vivienda propia en Ibagué durante el 2021, caso que denunció por medio de sus redes sociales. Valencia contó que entregó más de 150 millones de pesos para la vivienda, cuyo costó total era de 275 millones de pesos.

Pero lamentablemente la deportista fue engañada, ya que otra persona había comprado previamente la vivienda. Es por eso que las autoridades se presentaron en su hogar con una orden de desalojo.

Finalmente, Ingrit recibió el apoyo de Indeportes y del Imdri para recuperar la cantidad que le fue robada.

Le puede interesar: Esta es la mascota de los Juegos Olímpicos de París 2024; conozca su significado

Ingrit Valencia en cuartos de final de los Juegos Olímpicos 2024

La boxeadora colombiana venció a la australiana Monique Suraci, de 23 años, por decisión unánime de los jueces. El resultado la clasificó automáticamente a los cuartos de final de la competencia, asegurando un diploma olímpico.

La boxeadora se enfrentará ante Nazym Kyzaibay de Kazajistán el próximo sábado 3 de agosto a partir de las 9:50 a.m, y si gana el encuentro, clasifica a la semifinal y asegura una medalla de bronce.

Al finalizar el encuentro, Valencia afirmó que “acá viene el mejor de cada país, la australiana es una de las mejores de su continente y me estaba esperando. Estaba bien plantada en el ring, pero di lo mejor de mí. Agradecer a Dios, vamos paso a paso. Esto es un deporte en el que no hay nada escrito, todo puede pasar”.

Le puede interesar: Expulsan a nadadora de los Juegos Olímpicos por romper las reglas con su novio ¿Qué hizo?