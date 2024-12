La escalofriante patada en la cara que recibió Gianluigi Donnarumma en partido del PSG

Gianluigi Donnarumma es uno de los futbolistas más reconocidos de Europa. El guardameta italiano es uno de los mejores en su posición, gracias a la forma en la que logró brillar bajo palos desde su muy corta edad.

Actualmente, Donnarumma milita en el Paris Saint-Germain de Francia. Sin embargo, en las últimas horas, el arquero ha sido tendencia por un hecho lamentable sucedido en plena cancha.

Durante el pasado 18 de diciembre, el PSG disputó un encuentro ante el Mónaco por la fecha 16 de la liga francesa, partido que no pudo completar Gianluigi Donnarumma tras recibir una patada en la cara.

La escalofriante patada que recibió Gianluigi Donnarumma

Las redes sociales se inundaron de fotografías de Gianluigi Donnarumma durante la tarde del 18 de diciembre.

La particularidad que tenían estas imágenes es el hecho de que la mejilla de este jugador se veía bastante afectada y cortada.

Esto se debió al hecho de que en pleno partido, Donnarumma recibió una dura patada por parte de Wilfried Singo del Mónaco.

En una rápida salida a cortar el balón en el área, Singo intentó levantar el balón, y por equivocación pisó la cara de Donnarumma en el camino.

Esto causó graves heridas en el rostro del arquero, las cuales impresionaron a los fanáticos del fútbol en todas las redes sociales.

Lo particular es que esta patada no implicó ni siquiera tarjeta amarilla para Singo. Muchos esperaban que el jugador del Mónaco fuera expulsado, pero no fue así.

Muchos se preocuparon por Donnarumma, en especial por las graves heridas que se mostraron en su rostro tiempo después.

Sin embargo, el Paris Saint-Germain pudo respirar tranquilo. El equipo francés derrotó a su rival por 4-2, y Donnarumma no sufrió mayores inconvenientes.

Singo por su parte se disculpó con el arquero por este grave suceso ocurrido, y en sus redes sociales explicó que esto jamás se trató de un gesto voluntario contra el guardameta.

Este 19 de diciembre, el guardameta italiano publicó una fotografía donde dejó ver que tiene su mejilla vendada, pero aseguró que estaba «todo bien».

Tutto bene 🤌🏽 pic.twitter.com/9b57Egr4Aw — GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) December 19, 2024

En cuanto a su tiempo de baja, el Paris Saint-Germain publicó una actualización del estado médica del arquero donde explicó que estará inactivo por algunos días.

El arquero también deberá someterse a algunos exámenes para analizar la evolución de las heridas en su rostro.