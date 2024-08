La primera consola de videojuegos de la historia; esto costaba y así puede comprarla hoy

Archivado en: •

Este 29 de agosto se celebra el día del gamer. Con el objetivo de conmemorarlo, desde Radioacktiva le contamos varias particularidades sobre las consolas y los videojuegos que han acompañado a millones de personas alrededor del mundo.

En esta ocasión hablaremos de la primera consola en la historia de los videojuegos, un aparato que marcó tendencia, y que fue originado muchos años atrás de lo pensado.

Se trata de la Magnavox Odyssey, una consola que resultó sorprendente, y que marcó el camino para varias posteriores.

Este aparato fue lanzado en 1972, luego de su desarrollo por parte de Ralph Baer. De hecho, muchos consideran al creador de esta consola como el padre de los videojuegos.

Más noticias: Este reconocido juego exclusivo de Xbox Series estaría cerca de llegar a PlayStation 5

Actualmente son varias las franquicias que marcan la pauta de la industria ‘gamer’, como lo pueden ser, PlayStation, Xbox o Nintendo. De forma particular, la Magnavox Odyssey fue creada por Ralph en conjunto con algunos compañeros que lo ayudaron a diseñarla.

Esta consola tenía una apariencia particular y ciertamente arcaica, pero, para aquel entonces era más que suficiente. Durante su etapa de diseño, esta consola era llamada la Odyssey, tiempo después, la empresa Magnavox (posteriormente absorbida por la Philips) se uniría a este proyecto, y le brindaría su nombre.

Magnavox empezó a producir estas consolas en sus plantas, luego de que Baer y sus compañeros convencieran a la empresa del éxito que esta podía representar.

Magnavox Odyssey -release in 1972 Anybody in our community played this console ? If so what was your favorite game pic.twitter.com/v31eHSCwCq

— Playaonegaming.com (@playaonegaming) May 15, 2024