La controversial respuesta de Iñigo Pérez sobre James Rodríguez tras jugar de titular

James Rodríguez disputó este sábado frente al Leganés su primer partido como titular en el Rayo Vallecano, salió de inicio y estuvo en la cancha hasta el minuto 63 que fue sustituido, una noticia que llenó a todos sus fanáticos de emoción y lo ubicaron en las tendencias deportivas de este sábado 28 de septiembre, sin embargo, para el técnico Iñigo Pérez no es tan bueno recibir siempre preguntas del colombiano, así lo dejó claro en la rueda de prensa tras terminarse el partido con un marcador de 1-1.

Ante las recurrentes preguntas en cada conferencia de prensa sobre James Rodríguez y luego de escuchar que uno de los periodistas decía que «por fin» había jugado de titular, Pérez expresó su opinión como técnico y dejó claro que no le gusta tener diferencias, ni favoritismos entre los jugadores de su equipo.

«Parece que todos dais por hecho que alguien viene y tiene que jugar de titular. Lo entiendo y lo comprendo, pero hay varios jugadores que no han jugado ni un segundo hasta el momento. En cuanto a James creo en él, estoy contento y encantado de que esté aquí, pero no me gusta como entrenador de veinticinco jugadores que se hagan diferencias», dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

El entrenador agregó que entendía las jerarquías, pero que si James jugó fue porque ha sido «ejemplar entrenando». «Si ha jugado hoy es porque pensaba que era el mejor jugador para la posición y para ganar. Debemos darle un giro a esta situación por el bien de todos», señaló.

Para finalizar su mensaje, envío un mensaje sobre la libertad de expresión y que entendieran su posición.

«Que quede claro que la libertad de expresión debe existir. Este es un tema que se está enquistando y debemos pararlo. En general no me ha convencido lo que he visto, pero de James sabemos lo que nos puede dar. Hoy ha dado pases adelante en transición, ha habido balones que se ha quedado, pero todos, él y los demás, debemos ir a más», afirmó.

¿Qué dijo James Rodríguez?

El 10 de la Selección Colombia manifestó su alegría tras haber jugado por primera vez como titular en el Rayo Vallecano. «Estoy feliz de haber vuelto a España y de jugar el primer partido como titular. Las sensaciones han sido buenas. Tenía ganas de jugar de inicio y espero poder ayudar al equipo, que es lo que quiero. Hay que prepararse bien para todo lo que viene».

«Me he sentido bien. Voy poco a poco acá y adaptándome al equipo con nuevos compañeros que me han ayudado bien. Hay que ir partido a partido, este equipo tiene mucha calidad y hay que estar bien en cada partido», concluyó.

