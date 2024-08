La condición que pone Bryan Cranston para volver a la posible secuela de ‘Breaking Bad’

Archivado en: •

«Breaking Bad» ha trascendido el tiempo para consolidarse como una de las mejores series en la historia de la televisión. A más de diez años de su estreno, esta obra maestra sigue siendo recordada por su narrativa innovadora, personajes complejos y giros inesperados.

Durante cinco intensas temporadas, la serie nos sumergió en la vida de Walter White, un modesto profesor de química que, tras un diagnóstico de cáncer, se transforma en el temido fabricante de metanfetaminas conocido como Heisenberg, un papel que Bryan Cranston interpretó con una maestría inigualable.

Bryan Cranston, quien además protagonizó «Your Honor», serie cancelada después de dos temporadas, ha expresado en varias ocasiones su interés en volver a meterse en la piel de Walter White. Sin embargo, el actor ha puesto una condición clave para hacerlo: la historia tendría que ser excepcionalmente poderosa e ingeniosa para que tanto él como Vince Gilligan, creador de la serie, se sientan motivados a revivir al icónico personaje.

En una entrevista con Awards Radar, Cranston recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera, desde su papel como juez en «Your Honor» hasta su inolvidable interpretación de Walter White en «Breaking Bad» y sus apariciones en «Better Call Saul».

Durante la conversación, el actor subrayó la importancia de una idea auténtica como el único motor que lo haría considerar regresar: «Nunca subestimes a Vince (Gilligan)». Con esta frase, Cranston reafirma que cualquier posible regreso de Walter White debe surgir de la genuina creatividad de Gilligan, y no de incentivos económicos.

El actor se mantiene firme en su posición: “Pero SI hubiera algo que le despertase de un sueño y fuese ‘Oh Dios mío’ y me lo presentara y yo también tuviese una reacción de ‘Oh Dios mío’, entonces lo miraría. No suele pasar que tengas esa reacción ‘Oh Dios mío’ cuando lees o escuchas una propuesta. Si estás asombrado y estupefacto por algo, debes prestar atención. Así que, si eso ocurre, no asumo que lo haga, pero si eso pasa, escucharé”.