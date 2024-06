La Casa del Dragón 2: Estas son las fechas en las que saldrán los episodios y dónde verlos

Archivado en: •

‘La Casa del Dragón’ llega a Colombia y al mundo con su temporada 2. Esta serie que sigue la trama de ‘Juego de Tronos’, ha sido para muchos un auténtico éxito, lo que ha producido que cada vez más personas se enganchen a este mundo.

Originalmente dicha producción fue estrenada durante el año 2022, tiempo después del final de ‘Juego de Tronos’. Sin embargo, el éxito ha sido tal, que sus realizadores optaron por renovarla para una segunda temporada.

Desde el lanzamiento de su tráiler la expectativa estuvo por los cielos. Finalmente, durante este fin de semana, los fanáticos de esta trama pudieron disfrutar del estreno de la nueva temporada de ‘La Casa del Dragón’.

¿Cuándo se estrenan los episodios de ‘La Casa del Dragón’?

Esta serie es producida por HBO, y como suele ser común con sus estrenos, los episodios son lanzados al público de manera periódica, sin darse a conocer todos ellos inmediatamente. Esta estrategia mantiene la expectativa de los fanáticos, y logra que se hable por meses de sus series.

En este caso, el primer episodio fue estrenado el pasado 16 de junio, bajo el título de ‘A Son for a Son’. Por el momento el resto de títulos no han sido desvelados, sin embargo, si se conoce el calendario de episodios, y aquí se lo contamos para que no se pierda ni un detalle.

Temporada 2, Episodio 1: “A Son for a Son” — Junio 16

— Junio 16 Temporada 2, Episodio 2: Por anunciar — Junio 23

— Junio 23 Temporada 2, Episodio 3: Por anunciar — Junio 30

— Junio 30 Temporada 2, Episodio 4: Por anunciar — Julio 7

— Julio 7 Temporada 2, Episodio 5: Por anunciar — Julio 14

— Julio 14 Temporada 2, Episodio 6: Por anunciar — Julio 21

— Julio 21 Temporada 2, Episodio 7: Por anunciar — Julio 28

— Julio 28 Temporada 2, Episodio 8: Por anunciar — Agosto 4

¿Dónde ver la temporada 2 en Colombia?

En caso de que sea un fanático de esta serie, y de ‘Juego de Tronos’ puede empezar a prepararse desde ya, para el próximo capitulo que será estrenado este próximo domingo 23 de junio.

Para poder ver la temporada 2 de ‘La Casa del Dragón’ en Colombia, solo debe contar con una suscripción a la plataforma Max, con la que tendrá acceso a esta y más producciones.

Por otro lado, en caso de que nunca haya visto nada de esta trama, y desee unirse a los miles de fanáticos que posee alrededor del mundo ‘Juego de Tronos’ y su catálogo de producciones, aún está a tiempo, ya que el gran final de esta temporada será el 4 de agosto.