Kylian Mbappé anunció que dejará el PSG al finalizar esta temporada; esto fue lo que dijo

Archivado en: •

A través de un video publicado en redes sociales, Mbappé confirmó que se retira del PSG tras más siete temporadas con el París. El anuncio llega antes de su último partido en el Parque de los Príncipes de este domingo ante el Tolouse.

“Hola a todos, soy Kylian. Quería hablar con ustedes. Siempre dije que hablaría con ustedes cuando fuera oportuno y quiero anunciarles que este es mi último año en París Saint Germain. No voy a renovar. La aventura llegará al final en unas semanas”, comenzó diciendo el futbolista francés.

Le puede interesar: ¿Y Mbappé? PSG se quedó a las puertas de la final de la Champions; los memes no perdonaron

Durante el video, Mbappé se refirió al último partido que jugará vistiendo la camiseta del PSG “Jugaré mi último partido en Parque de los Príncipes el domingo. Son un montón de emociones, muchos años en los que tuve la chance y el gran honor de ser miembro del club francés más grande, uno de los más grandes del mundo, que me permitió arribar acá y tener mi primera experiencia en un club con un montón de presión”, expresó.

Mbappé agradeció al PSG

Además de anunciar oficialmente su salida del PSG, Mbappé le agradeció al París por todo lo que vivió durante las temporadas que estuvo en el equipo.

“Antes de nada, quiero darles las gracias porque sin ustedes no habría vivido la mitad de las emociones que he sentido. Y sólo por eso estaré agradecidos de por vida. Gracias a todos y espero que terminemos este año con un último título. Vamos a pasar buenos momentos en lo que falta y creo que nosotros permanecerán en mi corazón para siempre”, dijo el futbolista.

Mire también: La millonada que cobra Kylian Mbappé por jugar en los equipos de Europa

Asimismo, mencionó que no se arrepiente de haber escogido al PSG como su equipo y que seguirá siendo hincha de este aún sin jugar en él.

“El PSG es un club que no deja a nadie indiferente. Le puedes amar o le puedes odiar, pero yo elegí amarlo y lo hice durante siete años, con altos y bajos, por supuesto. Pero en ningún momento me he arrepentido de fichar por este club tan prestigioso. Es un club que mantendré en el recuerdo toda mi vida que me dio la oportunidad de jugar aquí. No seré más un jugador del PSG, pero seguiré viendo todos los partidos porque es un club por el que siempre me interesaré y seguiré de cerca su día a día. Con mis cualidades y mis defectos, he intentado dar lo mejor de mí durante esos siete años”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylian Mbappé (@k.mbappe)

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

El Real Madrid espera a Kylian Mbappé

Aunque el futbolista no se pronunció sobre el club al que entraría, su fichaje por el Real Madrid es casi un hecho y faltaría solo horas para que este sea anunciado oficialmente.

Aunque Mbappé se negó a estar el equipo español en el 2022, ya dio por cerrada su etapa en el PSG.

“Estoy muy contento de continuar aquí, en París, que es mi casa. Quiero quedarme porque quiero seguir ganando muchos trofeos para vosotros”, dijo el pasado 21 de mayo de 2022.