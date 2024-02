Joven que llevó las Apple Vision Pro en TransMilenio reveló que casi lo roban en Bogotá

Archivado en: •

Ya es usual que a diario se reporten casos de personas que fueron robadas en Bogotá o que sospecharon que estuvieron en peligro. Justamente, un joven contó cómo se dio cuenta de la estrategia de unos supuestos ladrones para operar en el norte de Bogotá.

Mire también: Impresionante video muestra el momento en que conductor murió en terminal de Bogotá

Se trata justamente del joven que probó las Apple Vision Pro en TransMilenio y aunque no intentaron robarle este artefacto, según contó, sí querían hurtarle el celular. El hombre dijo que, se dio cuenta de movimientos sospechosos e inclusive, llegó a perseguir a los supuestos ladrones.

¿Cómo se dio cuenta?

El hombre dijo que estaba por la 85, en el norte de Bogotá, y se dio cuenta que había un motociclista y un hombre que estaban comportándose de forma extraña cerca de él. Según dijo, escuchó una moto pasar y había un hombre que estaba hablando por celular con tapabocas quirúrgicos.

El joven dijo que estaba hablando muy cerca de él. Por eso, en ese momento guardó el celular y cruzó la calle, para evitar que lo robaran.

El hombre aseguró que vio que, cuando los hombres se dieron cuenta de la situación, habrían intentado abordar a otra persona. En ese momento, la moto se parqueó en frente de él y dijo que se le quedó mirando fijamente a otro hombre, que estaba detrás de él.

El joven dijo que los supuestos ladrones no se dieron cuenta que él se fijó en su forma de operar y luego de unos minutos, el hombre que estaba hablando por teléfono dice: “cancele, cancele, cancele”.

Allí, cruza la calle y la misma moto sube una cuadra y recoge al hombre. Aunque el joven intentó tomarle foto a la placa de la motocicleta, no lo logró, porque se fueron hacía otra dirección.

Joven se defendió por montar en TransMilenio con las Apple Vision Pro

El hombre hizo un video que subió a su cuenta de TikTok y habló sobre los comentarios que tuvo el video. Aseguró que, en varios de ellos le dijeron que si le alcanzaba para unas Apple Vision Pro, por qué se montaba en TransMilenio.

Inmediatamente cuestionó a las personas que le hicieron este comentario y en el video les pregunta si solamente quienes no tienen tantos recursos deben montar en TransMilenio.

Aseguró que a él le gusta montarse a TransMilenio y más que todo cuando se dirige al aeropuerto.

El joven dijo que, aunque es un critico de muchos aspectos del TransMilenio, también los usa en varios momentos de su vida. Sin embargo, señaló que no debería tener implicaciones en su lo puede o no usar por tener más dinero que otras personas.

“Eso no implica que si yo tengo o no tengo dinero no me pueda montar en el TransMilenio o que si me monto me tenga que pasar algo para que me tenga que dar cuenta de la realidad den que vivimos”, comentó.