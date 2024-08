Javier, hincha de Millonarios, recibe conmovedora despedida del equipo antes de eutanasia

Javier Acosta, un joven apasionado por Millonarios, ha compartido su difícil batalla contra diversos problemas de salud a través de las redes sociales, generando una gran conmoción entre sus seguidores. A lo largo de los años, Javier ha enfrentado una serie de desafíos médicos que han puesto a prueba su fortaleza física y emocional.

Hace nueve años, la vida de Javier cambió drásticamente tras sufrir un accidente de tránsito durante un viaje a Tuluá, dejándolo en silla de ruedas. Desde entonces, su salud ha estado en constante declive.

«Todo esto comenzó hace 9 años cuando quedé en silla de ruedas, en el viaje a Tuluá, cuando quedé en silla de ruedas y de ahí se desprendió todo esto… hace 5 años hice un viaje a Melgar y me metí a piscina, debido a eso se me pegó una bacteria… llegué a Bogotá y en 5 días se me hizo una llaga», narró Javier en una de sus transmisiones en vivo.

Años más tarde, una visita a una piscina en Melgar le causó una infección bacteriana que afectó gravemente el hueso de su glúteo izquierdo, obligándolo a someterse a múltiples intervenciones médicas. A pesar de los esfuerzos médicos, la infección se extendió al glúteo derecho, complicando aún más su situación.

Recientemente, la situación de Javier se volvió más crítica, pues ha sido hospitalizado nuevamente debido a la gravedad de su estado. A pesar de someterse a procedimientos médicos para intentar controlar la infección, esta ha resultado ser extremadamente resistente.

«Me iban a hacer una cirugía para quedar bien pero la bacteria es tan fuerte que me acabó con los cultivos y los huesos», comentó Javier.

Ante esta difícil situación, los médicos le plantearon la posibilidad de continuar con el tratamiento, lo que podría implicar la amputación de su pierna derecha, con la incertidumbre de que la infección no se extienda a la otra pierna. Javier, enfrentando este desafío con coraje, consideró esta opción, afirmando que «nada me queda grande».

Lamentablemente, después de realizarse nuevos exámenes, se descubrió que Javier también padece cáncer en la sangre y que ha aparecido un ganglio en su cabeza, lo que indica que la enfermedad avanza rápidamente. Ante este nuevo golpe, Javier tomó la decisión de optar por la eutanasia, un procedimiento que está programado para el mediodía del próximo viernes 30 de agosto.

«Lo más duro es que me van a practicar la eutanasia… una inyección que me colocan y me voy a descansar», expresó Javier, destacando que su familia lo apoya plenamente en esta difícil decisión, que considera la mejor dada su situación.

Integrantes de Millonarios tuvieron un emotivo momento con Javier

En medio de este angustiante panorama, Javier recibió un inesperado y emotivo gesto de apoyo de parte de uno de sus ídolos. Radamel Falcao García, conmovido por la historia de Javier, decidió contactarlo personalmente para ofrecerle palabras de aliento y fortaleza. Javier compartió esta experiencia en sus redes sociales, escribiendo:

«Gracias por orar por mi, por llamarme y decirme tantas cosas bonitas sobre mi vida, ya sabes la promesa primer gol dedicado a JAVI PK». Este gesto de Falcao no solo le dio a Javier un poco de alegría en medio de su dolor, sino que también sirvió como un recordatorio de la importancia del apoyo emocional en momentos difíciles.

El destino de Javier Acosta aún está por definirse, pero su valentía y la fuerza de su espíritu han dejado una huella imborrable en todos aquellos que han seguido su historia. Su lucha y la manera en que ha enfrentado cada obstáculo son un testimonio de resiliencia y esperanza, mostrando que, incluso en las situaciones más adversas, el amor y el apoyo pueden marcar una diferencia significativa.