Hombre que se montó a TransMilenio con las Apple Vision Pro se defendió; esto dijo

Desde que se lanzaron las Apple Vision Pro en Estados Unidos, son muchas las personas que quieren probar este artefacto. Justamente, en Colombia, se volvió tendencia un video en el que se veía a un hombre con estas gafas de realidad virtual en el TransMilenio.

En redes sociales se volvió tendencia un video en el que se ve a un usuario que estaba usando las Apple Vision Pro en TransMilenio. Lo que se ve que en la grabación es que un hombre iba sentado en un articulado y, al parecer, estaba trabajando con este artefacto.

En el video, se puede ver que el sujeto mueve sus manos como si estuviera escribiendo en un teclado y las personas que estaban alrededor lo miraban bastante sorprendidas, pues no es una escena tan común en Bogotá.

A medida que van pasando los días, son más las personas que usan estos artefactos, sobre todo en Estados Unidos. En redes se ha vuelto tendencia videos de personas sacando sus perros, comiendo y en el transporte con sus gafas.

Sin embargo, esta escena no es tan común en Colombia por eso el joven que se subió al TransMilenio con las gafas recibió varios comentarios de burla. Además, otras personas aseguraron que no debía subirse al servicio público con las gafas.

La última cosa que se me ocurriría hacer con unas Vision Pro: usarlas en Transmilenio. 😬😬😬 pic.twitter.com/gZXmuWjsiS — Óscar P. (@oscarpel) February 7, 2024

Se defendió

El hombre hizo un video que subió a su cuenta de TikTok y habló sobre los comentarios que tuvo el video. Aseguró que, en varios de ellos le dijeron que si le alcanzaba para unas Apple Vision Pro, por qué se montaba en TransMilenio.

Inmediatamente cuestionó a las personas que le hicieron este comentario y en el video les pregunta si solamente quienes no tienen tantos recursos deben montar en TransMilenio.

Aseguró que a él le gusta montarse a TransMilenio y más que todo cuando se dirige al aeropuerto.

El joven dijo que, aunque es un critico de muchos aspectos del TransMilenio, también los usa en varios momentos de su vida. Sin embargo, señaló que no debería tener implicaciones en su lo puede o no usar por tener más dinero que otras personas.

“Eso no implica que si yo tengo o no tengo dinero no me pueda montar en el TransMilenio o que si me monto me tenga que pasar algo para que me tenga que dar cuenta de la realidad den que vivimos”, comentó.

Cuestionó a las personas que le escribieron que le debieron robar sus gafas, pues puso en duda cuál era el mensaje que querían mandar al resto de usuarios.