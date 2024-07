Hijos de Steve Harris, de Iron Maiden, y Ronnie Wood, de Rolling Stones, se casaron

El pasado 26 de julio, en una ceremonia celebrada en Marylebone, Londres (Reino Unido), el rock y el heavy metal se encontraron en el altar de una iglesia. Faye, hija de Steve Harris, bajista de Iron Maiden y Tyrone, hijo de Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stone, se casaron en una discreta ceremonia en la que invitaron a algunos amigos y familiares de la pareja.

Hace algún tiempo conocíamos la noticia de que el hijo de Jon Bon Jovi, Jake, se casó con Millie Bobby Brown, actriz de la aclamada serie Stranger Things, que entre otras cosas, el cantante decidió aquel día no tocar en la boda de su hijo. Sin embargo, es poco común que dos hijos de estrellas del rock contraigan nupcias.

La pareja comenzó a salir en el 2022 y no fue hasta diciembre del 2023 en que anunciaron su compromiso. En la página de Instagram de Faye, se pueden ver imágenes de lo que fue el bonito matrimonio de la pareja, además de fotos y videos de diversos medios de comunicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Faye Wood (@fayeharriswood)

La revista Hello! fue una de las que confirmó la noticia sobre el matrimonio de la hija del bajista de Iron Maiden y el hijo del guitarrista de The Rolling Stones. Además, dentro de los invitados estuvo Steve Harris, Ronnie y Sally Wood, también Fearne Cotton, quien es cuñada de Tyrone.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Faye Wood (@fayeharriswood)

Ronnie Wood, quien llegó a The Rolling Stones en 1975, tiene seis hijos y se ha casado en tres ocasiones y Steve Harris, el líder y fundador de Iron Maiden también tiene seis hijos, pero solo ha pasado por el altar en una ocasión. Felicidades a la pareja, y como dice la canción de la banda que tendremos el 24 de noviembre en nuestro país: “Bring your daughter… to the altar!”.

Por: Mapache