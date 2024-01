Archivado en: •

Miles de personas en todo el mundo en alguna ocasión han jugado ‘Uno’, el popular juego de cartas que reúne a varias personas y las pone a competir para terminar las cartas antes que cualquier otro.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las personas fueron agregando diferentes reglas a este juego, lo que hizo que la forma de jugar cambiara un poco y se volviera un poco más polémica, pues incluso se han presentado polémicas en torno a esto, ya que algunos jugadores afirman que tienen una forma diferente de manejar las cartas.

Agregar +4 varias veces para que el contrincante coma muchas cartas, decir uno cuando queda solo una carta, cambiar el orden en el que están tirando las cartas, entre otras reglas que se han venido cambiando a lo largo del tiempo. Por eso, la cuenta oficial de Uno en redes, dio a conocer cuáles son los pasos que se deben seguir obligatoriamente en este juego.

Una de las más importantes, es que si uno de los jugadores no tiene una carta para tirar en la mesa, debe comer una de la baraja y en caso de que esta no se ajuste, puede pasar.

En caso de que quede solo con una carta, debe gritar «uno» para que los demás jugadores sepan que ya va a acabar con el juego. Si usted olvida decir la palabra y sigue a otro jugador, debe robar dos cartas, por no alertar sobre su juego.

@realUNOgame two are playing the game, I throw my last card and my opponent throws a +4, should I draw the 4 cards or i shouldn’t ?



Si usted es fanático de usar el +4 y +2 para sumarlos, está cometiendo un grave error, pues según afirman en la cuenta de Uno, cuando sale un +4 la persona que sigue debe robar las cartas y perder el turno, sin sumarlas.

Estas son las reglas oficiales que anunció la marca, por lo que si usted es de los que juega con otras condiciones, debe asegurarse de compartirlas con los otros participantes del juego, antes de comenzar, con tal de que todos estén de acuerdo con lo que se está diciendo, para no generar problemas.

@realUNOgame If you say «last card» or «last one» not «UNO». It’s ok? Or its mandatory say only the word «UNO»

