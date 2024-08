Franz Ferdinand, The Vaccines y más artistas en Páramo celebra 2024: fecha y precios

El próximo 16 de noviembre, Bogotá será el epicentro de la música indie con Páramo Celebra 2024. La Gran Carpa Bogotá se prepara para recibir a seis artistas y bandas de renombre, en una noche que promete ser inolvidable. Este evento, que ha ganado relevancia en la escena musical, reunirá a talentos tanto internacionales como nacionales, destacando lo mejor del indie rock y el pop contemporáneo.

Franz Ferdinand, la banda escocesa ícono del indie rock, encabeza el cartel de este año. Su regreso a Bogotá genera gran expectativa, y con temas emblemáticos como «Take Me Out» y «This Fire», prometen una presentación llena de energía. Junto a ellos, The Vaccines también estarán presentes, consolidando su éxito tras su debut en el FEP2024. Canciones como «If You Wanna» y «Post Break-Up Sex» serán parte de su repertorio, asegurando una experiencia única para los asistentes.

Le puede interesar: Festival Cordillera: estas son las bandas y artistas que repiten este 2024

Little Jesus, una de las bandas más destacadas del pop indie en Latinoamérica, representará a México en esta celebración musical. Su estilo fresco y pegajoso ha conquistado a miles de seguidores, y su presencia en Páramo Celebra 2024 es prueba de ello. Además, la escena local estará bien representada por Margarita Siempre Viva, Mitú, y Felipe Orjuela, quienes aportarán la esencia colombiana con sus vibrantes propuestas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Páramo Presenta (@paramopresenta)

Así fueron los inicios de Paramo Celebra

Este evento, que se ha consolidado como una tradición en la capital, sigue creciendo año tras año. La primera edición de Páramo Celebra, en 2022, contó con las presentaciones de Metronomy y The Blaze, quienes ofrecieron una fusión de indie y electrónica que dejó una huella imborrable. En 2023, la celebración continuó con Two Door Cinema Club, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Lika Nova y The Virginia Valley, logrando otra noche memorable.

No se pierda: Festival Cordillera 2024: así quedó el cartel oficial por días en su tercera edición

Páramo Celebra 2024 promete superar las expectativas con una alineación que abarca lo mejor del indie. Con artistas de talla mundial y talento local, este evento se posiciona como una cita imperdible en el calendario musical de Bogotá. Si eres amante de la música en vivo, no puedes perderte esta noche que promete ser un hito en la historia musical de la ciudad.