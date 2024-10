¿Foster The People predijo el regreso de Oasis? Vocalista lo reveló en exclusiva para Radioacktiva

Foster The People es, sin lugar a dudas, una de las bandas más reconocidas de este siglo a nivel mundial. Los liderados por Mark Foster han logrado acumular una gran cantidad de fanáticos gracias a sus éxitos y talento.

Para muchos, esta es incluso una de las bandas exponentes del indie rock en todo el mundo. De hecho, los fanáticos en Colombia de esta agrupación están sumamente emocionados, ya que estarán en el Festival Estéreo Picnic del próximo año.

Con motivo de esta visita, y también del lanzamiento del útlimo disco de esta agrupación lanzado durante este año ‘Paradise State of Mind’, hablamos en exclusiva en Radioacktiva con su vocalista.

El último lanzamiento de Foster The People

En agosto de este año, Foster The People logró estremecer a sus fanáticos con el lanzamiento de un nuevo disco. Se trato del ‘Paradise State of Mind’.

Esta producción de 11 canciones ha llegado al corazón de sus fans, quienes lo han valorado de manera sumamente positiva.

Este álbum tiene varias particularidades, como es el caso de un solo de trompeta de 2 minutos en una de sus canciones.

«Eso pasó con mi amigo Stuart Cole, quien tocó ese solo. Alargué el final de la canción para que pudiera perderse en el espacio y solo improvisar, mi intención era cortar su solo, y hacerlo más corto (…) Pero hizo una gran toma, tenía lágrimas en sus ojos, conozco a este tipo desde hace años, nunca lo había visto tan emocional» explicó Mark Foster.

Esto explica parte del sentimiento que la banda puso en el disco. De hecho, Foster explica que este álbum tiene una profunda reflexión, como lo es el hecho de que las redes sociales han generado cambios en la vida de las personas.

De hecho, Foster también asegura que la canción que brinda su nombre a este disco, fue la primera que escribió después de la pandemia, y allí también reflejó el impacto de la tecnología.

«Tenemos algoritmos ajustados exactamente a cada uno de nosotros (…) Lo que ha creado personas divididas, que piensan en cosas diferentes así que, para mí es como si fuera adicto a mi teléfono, aunque no quiera» aseguró Foster.

De hecho, el artista explicó que el nombre de este disco parte justamente de ese estado mental, y sobre la transformación.

¿Predijeron la reunión de Oasis?

Sin embargo, otra de las particularidades que ha sorprendido a los amantes de la banda en el último tiempo, es una posible predicción de la agrupación en uno de sus videos musicales a la reunión de Oasis.

En el video musical de ‘Chasing Low Vibrations’, durante la grabación se pueden ver camisetas de la banda de los hermanos Gallagher. Justamente, nuestro director Julio Cesar Escovar, le preguntó a Foster al respecto.

«Sí, fue como los Simpson, lo predijimos. Estuvimos jugado con ideas. No sé, sentí que mucho de este disco tiene ciertos sentimientos de nostalgia (…) Es increíble que Oasis esté de vuelta, es bueno para la música, es bueno para nosotros. Si esos dos hermanos pueden llevarse bien, todos podemos llevarnos bien, esa debería ser la lección» expresó Mark Foster.

Cabe aclarar que no existe ningún indicio real de que Foster The People haya predicho la reunión de Oasis. Pero, para más detalles sobre esto, y su gran lanzamiento ‘Paradise State of Mind’, pueden ver su entrevista completa con Radioacktiva.