El festival Rock al Parque está a tan solo algunos días de llevarse a cabo y aunque la emoción siempre rodea a los invitados internacionales de toda índole que ha tenido este evento, es importante también dedicarle tiempo a los sonidos nacionales y acercarse para descubrir las propuestas que se presentarán este año.

A continuación le dejamos algunos recomendados de lo que sabemos formará parte de esta edición de Rock al Parque y que definitivamente vale la pena ver. Aquí algunos con distinto nivel de experiencia y reconocimiento, que los invito a investigar en sus shows, ya que siempre he creído que el verdadero talento se demuestra en el escenario.

Es probable que algunas de estas bandas no le resulten nuevas a la mayoría de público, pero entre las enseñanzas que me ha dejado la radio en más de 20 años de trabajo es que no se deben dar las cosas por hechas, y que siempre hay un público con ganas de conocer algo, y que pudo haberse perdido de un artista que para otros puede resultar obvio.

Nicolás y los Fumadores

Esta banda lleva un buen tiempo explorando desde lo indie/alternativo un sonido muy propio y me gusta mucho cómo especialmente desde sus letras conectan con el público, aquí una muestra de ello “No quiero pudrirme en un call center, ni tampoco irme de aquí, a comer mierda a otro país”, fragmento de ‘El túnel’.



Nicolás y los Fumadores es una banda que ha hecho la tarea en términos de presentaciones en todo tipo de escenarios y así continúan construyendo su público, sin duda será muy interesante ver su presentación en lo variado del público que asiste a un Rock al parque.

La Monky Band

La primera vez que escuché de ésta agrupación fue por recomendación de Luis Carlos Guerrero, dj de Radioacktiva, quién tuvo la oportunidad de verlos en alguna tarima de la capital y me habló muy bien de su show.

Curiosamente poco tiempo después la emisora junto al Movistar Arena organizó el “Mamá estoy triunfando fest”, un festival que buscaba darle la oportunidad de presentarse en dicho escenario a bandas de rock emergentes de nuestro país y se presentó La Monky Band (junto a más de 350 otras bandas). Esta fue la primera vez que escuché su música y el sonido me llevó inmediatamente al rock latino alternativo de los 90 que mezclaba rock, ska, punk y reggae, con mucha energía y bastante conciencia de la importancia de grabar bien, los vi tocar el pasado 5 de Octubre en el festival y estoy seguro que van a enamorar a muchísimos, esta banda tiene muy clara la importancia del en vivo.





Burning Caravan

La Burning Caravan ya tienen bastante tiempo recorriendo Colombia con su sonido que no deja de sorprender por lo versátil que es, mezclando jazz, rock y folklor latino así como lo que se les vaya atravesando. Sin embargo, es uno de esos shows que se entiende mucho mejor al tener la oportunidad de verlos en vivo, su presentación está llena de color y es un performance muy completo en tarima que además ensambla un montón de instrumentos, otra banda que será chévere ver cómo se paran ante el público en una nueva edición de Rock al Parque.



Stayway



Este año vi por primera vez a StayWay, a pesar de ser una banda de la que llevaba un buen tiempo escuchado y que sé le han abierto a agrupaciones como Aerosmith e Incubus entre otros, nunca había tenido la oportunidad de verlos en tarima.

A título personal y como fan del rock alternativo, me gusta cuando las bandas armadas de un buen riff exploran este sonido, y más cuándo lo hacen en nuestro idioma, sé que la banda ha cantado en inglés anteriormente y todavía varias canciones de su repertorio son en este idioma, sin embargo las canciones que recuerdo del show que les vi hacer son las que cantaron en español; Sé que tienen más de 15 años recorriendo tarimas, pero lo más reciente que están haciendo está muy chévere.





Boca de Serpiente

A Boca de Serpiente los conocí hace par de años tras el lanzamiento de ‘Primitivo’ (2021) y me enganchó inmediatamente, la alineación es bajo y batería (Sí, a lo Royal Blood) y las canciones tienen detalles en la producción que me parecen muy acertados, ya que alimentan las canciones para que no se sientan planas, o limitadas por la instrumentación.

Tuve la oportunidad de verlos previamente en un Rock al Parque y me gusta mucho cómo se paran en el escenario y la fuerza y distorsión que le meten al show, muy recomendados

Por: Julio César Escovar