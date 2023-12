¿Cuándo se presenta Blink-182 en el Estéreo Picnic?

Archivado en: • •

Por fin podemos decir que vamos a ver a Blink-182 presentándose en Colombia. Ya salió el cartel oficial por días de Festival Estéreo Picnic 2024 y aquí le tenemos toda la información que necesita saber.

Blink-182 se va a presentar el domingo 24 de marzo de 2024 y va a estar siendo headliner junto a Arcade Fire. Además, ese día está cargado porque también se va a presentar The Offspring.

Blink-182 está más que firme

En los últimos días se filtraron unos rumores que aseguraban que Blink-182 iba a cancelar para el Lollapalooza en Brasil. Después de eso, muchas personas iniciaron a asegurar que la banda se iba a bajar de los festivales que tiene en Sudamérica.

Sin embargo, esto fue solo un rumor que se dio por un anuncio que iba a hacer Travis Barker. Lo cierto es que después de la cancelación en el 2023, Blink-182 está más que listo de llegar a nuestro país.

Blink-182 llega a Sudamérica con ‘One More Time’

Después de 12 años sin grabar con Tom DeLonge y más de un año a la expectativa del nuevo álbum, los fanáticos de Blink-182 pueden decir que tienen disponible ‘One More Time’, un disco en el que hacen un recorrido por todo el proceso que pasaron para poder volver a trabajar juntos.

El disco está compuesto por 17 canciones, de las que ya se conocían seis temas que han sido bastante aclamados por los seguidores de la banda. Desde que anunciaron que volvían, muchos tenían curiosidad por los sonidos que iba a tener en el álbum.

Después de anunciar su regreso a la formación original, la banda lanzó ‘Edging’ y luego de eso, pasó bastante tiempo y hace un mes anunciaron el segundo sencillo ‘One More Time’, que lleva el mismo nombre del álbum.

Los detalles que no vio en ‘Dance With Me’

En el video musical, inician a salir muchos personajes y algún de ellos son muy parecidos a los que hemos visto en álbumes o videos de la banda. La portada de ‘Enema of The State’, es bastante distintiva y sale una enfermera.

Si usted se fija, en el video de ‘Dance With Me’ sale otra enfermera con un guante azul en una mano y hace una pose muy parecida a la que está haciendo en ‘Enema of The State’.

Además, la banda se convierte en los Ramones e inclusive, el escenario es igual al del video de ‘I Wanna Be Sedated’. En este, aparecen sentados en una mesa de comedor y los integrantes de Blink se ven muy parecidos a cómo estaban los integrantes en ese video.

Blink quiso hacerle un homenaje a la banda y por eso se caracterizó como ellos en el video. En la publicación en la que compartieron la grabación, escribieron que era una carta de amor para los Ramones.