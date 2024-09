Fecha en que comienza temporada 6 de CoD Warzone a nivel global: novedades más populares

La Temporada 6 de Call of Duty: Warzone llegó el 18 de septiembre a nivel global. El contenido de la actualización, debido a la temporada del año, cuenta con temática de terror. El Pase de Batalla cuenta con más de 100 recompensas, incluyendo nuevos aspectos de operador y proyectos de armas. Si se adquiere el premium y se consiguen 1400 puntos Call of Duty para avanzar por los sectores. Pero, comprando el BlackCell esta experiencia se puede maximizar.

Le puede interesar: Claves y trucos de GTA 5 en Xbox, Play Station y PC, ¿hay uno para tener dinero infinito?

#TheHaunting returns and it’s more terrifying than ever 👻

💀 A horrific cast of Operators

🤡 New 6v6 map Drive Thru and 6 new map variants

🪂 Purgatory Limited Time Mode

🧟 Free Rift Runs in MWZ

💥 Plus new weapons, Aftermarket Parts, and more pic.twitter.com/9hzqt4Kyk8

— Call of Duty (@CallofDuty) September 10, 2024