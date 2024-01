The Rolling Stones y Foo Fighters estarán en el New Orleans Jazz Fest; ¿cuánto cuesta ir?

Anualmente, el hipódromo Fair Grounds de Nueva Orleans recibe a múltiples asistentes de distintas partes del mundo para conmemorar la música local y algunos artistas emblemáticos en el ‘New Orleans Jazz Fest’, que en su edición del 2024 llega con un cartel atractivo para los fanáticos del rock.

Este festival, en el que se vivió un emotivo homenaje a Taylor Hawkings por parte de la agrupación Red Hot Chili Peppers tras su fallecimiento en el año 2022, hizo público su cartel recientemente, por lo que aquí le contamos todo lo que debe saber sobre este evento que contará con la participación de Los Rolling Stones y Foo Fighters.

Los asistentes a este evento, que tendrá lugar durante dos fines de semana comprendidos entre el 25 de abril y el 5 de mayo del 2024, podrán disfrutar de la presentación de The Rolling Stones, que encabeza el cartel, seguidos por los Foo Fighters, quienes recientemente interpretaron ‘Big Balls’ de AC/DC en pleno concierto, y otros artistas como Neil Young con Crazy Horse, The Killers, Hozier, Vampire Weekend, Chris Stapleton, entre otros artistas y bandas emblemáticas.

A continuación, le dejamos el cartel completo de este evento:

Jazz Fest 2024 Music Lineup!

GA Weekend Passes and VIP Packages on sale now!

Full Music Lineup and Purchase tickets at https://t.co/dApNCrvPYZ. pic.twitter.com/Ba5Q8QDwNG

— New Orleans JazzFest (@jazzfest) January 18, 2024