El actor estadounidense Bill Cobbs, conocido por sus papeles en más de 150 series de televisión y películas como ‘The Bodyguard’, falleció el martes a los 90 años en su casa de California, según anunció este miércoles su familia.

«Un querido compañero, hermano mayor, tío, padre adoptivo, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos», escribió su hermano, Thomas Cobbs, en Facebook, añadiendo que murió «tranquilamente» en su domicilio.

Con medio siglo de carrera como actor, Cobbs participó en películas como ‘The Bodyguard’, donde actuó junto a Whitney Houston y Kevin Costner y ‘Night at the Museum’ junto a Ben Stiller.

También apareció en series como ‘The Sopranos’, ‘The West Wing’, ‘Good Times’, ‘Sesame Street’ y ‘My Wife and Kids’.

Más noticias: ¿Las ha visto? Esta es la lista de mejores películas postapocalípticas, según Radioacktiva

En 2020 ganó un premio Daytime Emmy por su aparición en la serie infantil canadiense ‘Dino Dana’.

Cobbs, cuyo rostro se hizo familiar para el público en numerosas producciones, está considerado como uno de los actores afroamericanos más destacados de su generación.

Dentro de las producciones de este reconocido actor se pueden encontrar: ‘Tres días en Las Vegas’, ‘Una Noche en el Museo’, o incluso ‘El guardaespaldas’ con Whitney Houston.

Para muchos, Cobbs es un ejemplo a los actores alrededor del mundo, gracias al largo legado que el hombre logró construir en el mundo de la actuación.

He also appeared in many movies such as Bodyguard and Demolition Man.

Days after his 90th Birthday, Bill Cobbs died today. A father figure, a griot, an iconic artist, that mentored me by the way he led his life as an actor. He played my father twice: in I’ll Fly Away & The Gregory Hines Show.Each time imparting wisdom with a word of encouragement pic.twitter.com/BZNWxW4HuM

— Wendell Pierce (@WendellPierce) June 26, 2024