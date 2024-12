Este sería el setlist de Bring Me The Horizon en Bogotá: ¿está ‘Can You Feel My Heart’?

Bring Me The Horizon se prepara para uno de los shows más esperados de este 2024 en Colombia. La banda de Oliver Sykes espera poder deleitar al público de la capital con su energía y su estilo inconfundible.

La agrupación volverá al país luego de haberse presentado en 2022 en el contexto del Knotfest realizado en Bogotá en diciembre de aquel año.

En caso de que vaya ir a este evento, y se esté preparando para este show que se vivirá por todo lo alto, les tenemos la lista de canciones que interpretarían en este concierto.

Las canciones que tocaría Bring Me The Horizon en Bogotá

A lo largo de este año, Bring Me The Horizon ha girado por el mundo con su tour ‘NX_GN WRLD TOUR’, en motivo de promoción de su último lanzamiento, el álbum ‘Post Human: Nex Gen’.

Dicha gira les ha permitido presentarse en ciudades como Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, Tokio y próximamente Bogotá.

Gracias a estos shows, es posible conocer el show que tendrán preparado Oliver Sykes y compañía en este concierto que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre.

La lista de canciones se compone de la siguiente manera:

DArkSide MANTRA Happy Song Teardrops AmEN! Kool-Aid Shadow Moses [ost] (spi)ritual n/A Sleepwalking Kingslayer Parasite Eve Antivist Follow You LosT Can You Feel My Heart Doomed Drown Throne

Sumado a esto, la agrupación presenta varias canciones reproducidas a partir de grabaciones o videos, como lo son: ‘House of Wolves’, ‘a bulleT w my namE On’ y varios éxitos más.

Incluso, la banda tiene preparadas algunas particularidades en el show, como el caso de subir a un fanático a interpretar ‘Antivist’ con la banda.

Claramente se trata de un show extenso, y de una lista llena de éxitos, entre los cuales resaltan varias de las canciones más reconocidas de la banda, como es el caso ‘Can You Feel My Heart’, y otras composiciones reconocidas e interpretadas por la voz de Oliver Sykes.

Le recordamos que esta agrupación se presentará este 11 de diciembre, desde el Movistar Arena, en horas de la noche.

En caso de que vaya a asistir a este evento, le recomendamos planificar bien su llegada, con el objetivo de que pueda ingresar a tiempo a la arena, y así no perderse ni un detalle de este ansiado show de Bring Me The Horizon en Bogotá.