Fanáticos de Bring Me the Horizon realizan mega mosh pit en una piscina

El pasado 26 de mayo Bring Me The Horizon se presentó en el festival Facedown, evento que ha reunido a grandes bandas como Bullet For My Valentine, Beartooth, While She Sleeps, Motionless In White, Ice Nine Kills, entre otras.

Por medio de las redes sociales se han vuelto virales una serie de videos en los que se puede ver la forma en la que los fanáticos disfrutaron del festival en Malta, en el que hicieron un mega mosh pit en la piscina mientras sonaba ‘Can You Feel My Heart’ de Bring Me The Horizon.

A pesar del agua, los fanáticos intentaron hacer el mosh pit que se vio como si estuviera ocurriendo en cámara lenta.

Bring Me The Horizon saldrá de gira por los Estados Unidos a finales de este 2022 con Knocked Loose, Grandson y Siiickbrain. Recordemos que la banda liderada por Oliver Sykes está trabajando actualmente en la continuación de su EP del 2020, ‘Post Human: Survival Horror’.

De acuerdo con Jordan Fish, tecladista de la banda, el nuevo EP estará más influenciado por “emo y screamo” en lugar de los “sonidos de metal y nü-metal” que se encuentran en ‘Survival Horror’.

“Estos discos son sobre la música que crecimos escuchando en el orden en que la descubrimos. Todos empezamos a escuchar a Linkin Park, Deftones y Slipknot. Luego pasamos a ese sonido más emo/post-hardcore de bandas como Glassjaw. Sigue siendo un disco de rock en su esencia: sigue habiendo cosas más pesadas y grandes canciones. El último sencillo, ‘DiE4U’, es una buena muestra de la dirección que va a tomar”, aseguró el músico.