Vocalista de Bring Me The Horizon y su esposa se ponen dientes de vampiro

Oli Sykes, cantante principal de la agrupación Bring Me The Horizon, decidió convertirse en ‘vampiro‘ tras realizarse un procedimiento dental que no es muy común. Su esposa, la modelo brasileña Alissa Salls, también hizo parte de este ‘cambio de imagen’.

El vocalista y su esposa se implantaron colmillos similares a los de los ‘monstruos chupa sangre’, logrando dos dientes caninos puntiagudos. “Así que ahora soy una especie de vampiro …”, dijo Sykes en un video de TikTok donde lució su nueva sonrisa.

Por su parte, Salls compartió una fotografía de la boca de ambos que muestra el resultado de los ‘dientes de vampiro’; “¿Quién dijo que el romance estaba muerto?”, escribió la esposa del músico en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que durante el año pasado, Oliver confirmó que había decidido trasladarse a Brasil, donde compró una casa nueva después de haber salido de una depresión en un monasterio cercano a Taubaté, São Paulo. “Soy oficialmente brasileño”, declaró el líder de BMTH.

