Este fue el mensaje ‘premonitorio’ de Alexis García a Andrés Escobar antes de su asesinato

El 2 de julio de 1994 pasó a la historia como uno de los días más tristes para el fútbol colombiano por el asesinato de Andrés Escobar Saldarriaga. El futbolista, conocido como el ‘caballero del fútbol’, fue asesinado en Medellín luego que realizara un autogol durante el Mundial de Estados Unidos en 1994.

El futbolista de 27 años, que jugaba en Atlético Nacional, murió tras recibir varios disparos por parte de un sicario mientras se encontraba en una discoteca en Medellín. El asesinato de Escobar se atribuye a una represalia por el autogol que él marcó en el partido contra Estados Unidos en el Mundial de 1994, lo que supuestamente provocó grandes pérdidas de apuestas entre narcotraficantes.

Tras el doloroso asesinato de Escobar, que conmocionó al país entero, Humberto Muñoz, escolta de Santiago y Pedro Gallón, conocidos por sus vínculos con el narcotráfico, fue capturado y condenado a 43 años de prisión. Sin embargo, su pena fue reducida a 23 años por buen comportamiento.

Por su parte, los hermanos Gallón Henao, actores intelectuales del crimen, solo recibieron una condena de 15 meses excarcelables, a pesar de que se comprobó su obstrucción a la justicia.

El mensaje ‘premonitorio’ de Alexis García a Andrés Escobar

El pasado 2 de julio se cumplieron 30 años desde el asesinato de Andrés Escobar y varios futbolistas y compañeros de la Selección Colombia lo recordaron con mucho cariño y nostalgia. Entre ellos, el exfutbolista y actual entrenador de Equidad, Alexis García.

En entrevista con SEMANA, García recordó al ‘caballero del fútbol’ y hasta reveló cuál fue la última conversación que tuvo con Andrés Escobar, horas antes de que lo asesinaran en Medellín.

Como si se tratara de un presentimiento, Alexis reveló que le dijo a Escobar que no debía salir a esos sitios públicos y menos después de lo que había pasado en Estados Unidos. Sin embargo, Andrés no le hizo caso y fue entonces cuando lo asesinaron.

“Esa noche, cuando él salía a donde salió a buscar un rato de esparcimiento, me llamó a invitarme y yo le dije que él sabía que no era muy amigo de ir a sitios públicos y le dije: no debes ir hombre, no es el momento. Me dijo: ‘no capi, necesito dispersarme y olvidar todo lo que pasó en Estado Unidos, por eso me vine rápido”, y se fue allá hasta que conocimos la noticia”, reveló Alexis.