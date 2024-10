Este es el significado detrás de ‘Snuff’ de Slipknot, una de sus canciones más profundas

Archivado en: •

Slipknot es, sin dudas, una de las bandas más grandes en la historia del nu metal. Desde su formación en 1995, esta agrupación ha logrado acumular un extenso legado, que ha atravesado fronteras y genera fuertes emociones en todo el mundo.

De manera particular, la agrupación posee distintos lanzamientos desde el estudio, en los cuales también ha sido capaz de componer grandes éxitos que son imborrables para los amantes del metal.

Justamente uno de los lanzamientos más exitosos de Slipknot fue ‘All Hope Is Gone’ en el año 2008. Este pudo acumular canciones exitosas compuestas por Corey Taylor, como es el caso de ‘Snuff’.

El significado de ‘Snuff’ de Slipknot

Particularmente, ‘Snuff’ es la penúltima canción de este disco, pero, cuenta con la particularidad de que es de las canciones más profundas escritas por esta agrupación.

Slipknot entre sus canciones se destaca por su capacidad por describir la complejidad del ser humano, y cada una de las dificultades que una persona debe atravesar en su vida cotidiana.

Sin embargo, es necesario puntualizar que esta canción entra de manera profunda en la psiquis de cada persona, y por ello, aquí le explicamos su significado.

‘Snuff’ de manera concreta tiene una duración de 6 minutos y 12 segundos. Durante estos, los liderados por Corey Taylor hablan sobre la pérdida y el desamor de manera concreta.

Aunque Slipknot suele manejar un estilo duro, ‘Snuff’ se trata de una balada sombría. Entre las frases más destacadas de esta canción resaltan ‘So if you love me, let me go’ o ‘If you still care, don’t ever let me know’.

Estas últimas frases indican al final de la canción el desenlace total de un amor, esto al punto de olvidar a la persona amada, y expresar el deseo de olvidar todo lo vivido.

Este sentimiento hace que la canción sea de las más aclamadas en vivo, y de hecho ha sido tocada más de 50 veces.

La llegada de Slipknot a Bogotá

Cabe recordar que Slipknot llegará a Colombia para noviembre de este año. Los liderados por Corey Taylor harán dos fechas en el Movistar Arena, cuando pongan a retumbar la capital del país.

Esta agrupación logró un ‘sold out’ bastante rápido, lo que los llevó a anunciar una segunda fecha que también generó un gran volumen de venta. Seguramente más de un fanático espera escuchar ‘Snuff’ en estos shows.