Este es el álbum de Radiohead que Thom Yorke ‘odia’ escuchar; dice que es una “pesadilla”

Archivado en: •

Radiohead es actualmente una de las bandas de rock alternativo más influyentes del género. La agrupación, conformada por Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway, comenzó como una banda de indie rock que tuvo influencias de grupos como Talking Heads, R.E.M. y The Smiths.

Con su segundo álbum, The Bends, lanzado en 1995, Radiohead se dio a conocer internacionalmente. Este trabajo discográfico presentó un sonido más complejo y experimental. El disco incluyó canciones como «High and Dry», «Fake Plastic Trees» y «Street Spirit (Fade Out)”, que se convirtieron en clásicos del rock alternativo.

Le puede interesar: «Es demasiado para mí»: Esta es la canción de Radiohead que hace llorar a Thom Yorke

Tras el éxito de su segundo álbum, la banda continúo lanzando otros trabajos discográficos como ‘OK Computer’, ‘Kid A’, ‘Amnesiac’ y ‘Hail to the Thief’. Aunque estos tres fueron de sus álbumes más exitosos hay uno de ellos que no es de total agrado de Thom Yorke, vocalista de Radiohead.

¿Cuál es álbum de Radiohead que no le gusta a Thom Yorke?

Thom Yorke no solo está detrás de la voz de Radiohead, sino que también de sus letras y composiciones. Sin embargo, no todos los álbumes que ha hecho con la banda son del agrado del artista. De hecho, el cantante reveló cuál de los álbumes de la agrupación definitivamente no le gusta.

El vocalista de Radiohead contó que ‘Hail to the Thief’ es el álbum que “odia” escuchar y le resultan un tanto insoportable. Según Yorke, el sexto trabajo discográfico de la banda es una “pesadilla” para él.

Mire también: ¿Mejor que la original? La vez que Korn tocó ‘Creep’ de Radiohead en vivo

Aunque ‘Hail to the Thief’ es un álbum que tiene un gran repertorio, Yorke dice que fue una pesadilla en términos de producción y experiencia.

“Crear este disco fue realmente divertido, pero terminarlo fue una pesadilla de mierd4. Fue horrible. Todo fue espontáneo, y al mezclarlo, todo salió mal… Realmente lo amé y llegué al final y lo odié y nunca quise volver a escucharlo”, reveló Yorke.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱