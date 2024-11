EN VIVO Concierto de Linkin Park en Bogotá 

La famosa banda estadounidense Linkin Park llega a Colombia y va a dar un concierto por todo lo alto en el Coliseo Live este lunes 11 de noviembre del 2024. Hasta este lugar se espera que lleguen cientos de personas amantes de sus ritmos de rock y puedan disfrutar de un show por todo lo alto nunca antes visto.

Las puertas del Coliseo MedPlus ubicado a la salida de Bogotá por la Calle 80 se abrieron desde las 4:00 p.m. pero desde tempranas horas en la mañana se vio la presencia de varias personas que estaban haciendo fila para poder estar en los primeros lugares y así ver de cerca a la icónica agrupación.

Así se ve en este momento el Coliseo Live con cientos de personas ingresando al lugar y varios fans de Linkin Park intentando llegar al lugar, ya que se presenta congestión en las vías por el plan retorno en toda la ciudad.

Se conocen las primeras imágenes del escenario en donde se va a presentar Linkin Park en el Coliseo Live, en donde se dice que tendrá una puesta en escena que no se había visto en el país con muchas sorpresas para sus seguidores.

You ready, Bogota? 🇨🇴 Your FIRST Linkin Park show! #FromZeroWorldTour pic.twitter.com/vWEZi50MUu

— Linkin Park Live (@LPLive) November 11, 2024