Este sería el setlist que Linkin Park tocaría en su concierto en Bogotá: ¿está ‘Bleed It Out’?

Ya faltan muy pocas horas para ver a Linkin Park en Bogotá. Los liderados por Mike Shinoda buscarán poner a vibrar el Coliseo MedPlus con su gira de regreso, tras varios años de ausencia en la industria musical.

Este show, sin dudas, es uno de los más esperados en Colombia, al ser uno de los más grandes de 2024, y también la primera vez que esta agrupación tocará en el país en toda su trayectoria.

Para que se prepare, le contamos varios detalles del show, y también las canciones que tocaría esta agrupación en la capital.

Sin lugar a dudas, gracias a su ya extensa trayectoria, Linkin Park ha compuesto varios himnos claves para la música, y para el Nu Metal como género. Esto hace que muchos esperen que varias canciones sean infaltables en el setlist.

Afortunadamente, le contamos que se trataría de un show bastante extenso, durante el cual, Linkin Park hará un recorrido completo por su discografía.

De manera particular, este setlist incluye canciones de Meteora, Hybrid Theory, y por supuesto, adelantos de su próximo lanzamiento ‘From Zero’.

La lista de canciones, basada en su show en Texas del pasado 8 de noviembre, sería la siguiente:

Somewhere I Belong

Crawling

Points of Authority

Lying From You

New Divide

The Emptiness Machine

Creation Intro B

The Catalyst

Burn It Down

Waiting for the End

Castle of Glass

All for Nothing

Joe Hahn Solo

Empty Spaces

When They Come for Me / Remember the Name

Casualty

Given Up

One Step Closer

Break/Collapse

Lost

Breaking the Habit

What I’ve Done

Kintsugi

Leave Out All the Rest

My December

Over Each Other

Numb

In the End