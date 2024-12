Elton John confesó que perdió la vista por grave daño de salud; esto padece el músico

Elton John es uno de los artistas más famosos de la escena músical de los últimos años. El reconocido ‘Rocketman’ es, sin lugar a dudas, una auténtica leyenda del rock, y de los demás géneros que abarca con su talento.

Gracias a varios éxitos y composiciones, Elton John se ha ganado un amplio legado en la industria, al igual que el cariño de varios fanáticos que lo consideran un ídolo imborrable de sus memorias.

Sin embargo, en las últimas horas, esos mismos fanáticos se han llenado de tristeza, luego de que el cantante hiciera en público una dura confesión.

Elton John perdió la vista

Hace pocos días se llevó a cabo la gala benéfica para el musical de ‘El Diablo Viste A La Moda’ o también conocido como ‘The Devil Wears Prada’. Allí estuvo presente Elton John, quien incluso fue participe de la producción de dicho musical.

Luego de esto, Elton John dio algunas palabras donde confesó que había perdido su sentido de la vista, pero que disfrutó de escuchar la calidad del musical.

Esto claramente sorprendió a muchos. Sin embargo, su explicación se encuentra en algunas aclaraciones que brindó Elton John hace pocos meses sobre su estado de salud, y algunos problemas que ha atravesado.

¿Por qué le sucedió esto?

Por el momento se desconoce si el múoc sufre de alguna enfermedad que haya podido agravar su condición. Sin embargo, en septiembre de este año, el cantante dio un comunicado a través de sus redes sociales, donde explicó sus problemas de vista.

El artista dio a conocer que desde hace meses ha tenido que lidiar con una infección en su ojo izquierdo. De hecho, el famoso explicó que este inconveniente surgió en Francia hace pocos meses, según dio a conocer en una entrevista con la ABC News.

De manera particular, el intérprete de ‘I’m Still Standing’ explicó en dicho comunicado también que se está curando, y que esto no es definitivo, pero que conlleva un proceso de recuperación lento.

Esta afectación también habría llegado a su ojo derecho, lo que le habría dificultado la tarea de ver, al menos de manera temporal.

Frente a esto, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo dirigidos a Elton John, con la esperanza de que este histórico miembro de la industrial musical pueda curarse rápidamente de estos daños.