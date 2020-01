Los mejores memes que hicieron las redes por la quitada de gafas de Elton John

El músico británico Elton John, que tuvo que esperar 25 años para ganar su segundo Globo de Oro, pero esta vez en la categoría Mejor Canción Original con su tema “I´m gonna love me again”, sorprendió el pasado 5 de enero al quitarse sus míticos anteojos de sol con los que lo vemos casi el 100% del tiempo.

Cuando el músico se quitó las gafas, las personas que estaban presentes y las que seguían la transmisión quedaron totalmente sorprendidas, pues es raro verlo así.

Como era de esperarse, las redes sociales no perdonaron lo sucedido y realizaron memes.

Aquí les mostramos los mejores:

Elton John without glasses is umm…. not Elton John#GoldenGlobes pic.twitter.com/pZO2ReGlCi — Carly Heading (@carlyylalaa) January 6, 2020

Seeing Elton John without glasses for the first time #GoldenGlobes pic.twitter.com/vBK8Gy9qH5 — Monica Morales (@themonalicia) January 6, 2020

How Elton John be lookin without his glasses… #GoldenGlobes pic.twitter.com/5ScA6ojxBA — Austin Noll (@AustinNoll_) January 6, 2020

As soon as Elton John took his glasses off, I saw Lord Sith…#GoldenGlobes — Rahsaan Henderson ♎️ (@libra10584) January 6, 2020