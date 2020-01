Podemos morir en paz: Elton John se dejó ver sin gafas ante el mundo

El músico tuvo que esperar 25 años para ganar su segundo Globo de Oro y esta vez en la categoría Mejor Canción Original, esto gracias a su tema “I´m gonna love me again” que vimos en la película Rocketman.

Elton, de 72 años, recibió el galardón en compañía de Bernie Taupin, con quien compartió la mayoría de su carrera musical. Al subirse al escenario para recibir su premio, la ovación lo obligó a revelar uno de los secretos mejor guardados por el músico: cómo luce sin sus míticos anteojos.

Con esta acción, el músico no solo sorprendió al público de los Golden Globes, también a los espectadores que seguían la transmisión.

mood: when elton john took off his glasses to read the teleprompter pic.twitter.com/pU867gEfLI

