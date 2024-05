Ellas son las cinco mujeres que son mamás y un icono en la historia del rock

Archivado en: •

Este doce de mayo se celebra en el país el día de la madre, una fecha especial para estar junto a la familia y las personas más queridas en estas fechas. Por eso, es importante recordar a esas mujeres que sin importar que fueran madres, le dedican gran parte de su tiempo a hacer historia aportando a la música rock.

La música ha venido evolucionando con el paso de los años, por eso, cada día eran más las personas que querían contribuir a esta industria y aunque el camino para llegar a ser grandes estrellas nunca fue nada fácil, con dedicación, talento y mucha resistencia, se quedaron para aportar a este arte y en especial al género rock, que en muchas ocasiones ha estado totalmente cerrado en cantantes masculinos.

Leer más: Así recuerdan los fans a Bob Marley tras 43 años de su muerte ¡Es una leyenda musical!

Por eso, mujeres como ellas, aportaron su granito de arena y dejaron una huella grande en la industria musical del genero rock, por lo que en varias oportunidades han sido homenajeadas como las mejores por todo su talento y todos los éxitos que han podido hacer con el paso de los años.

Mamás que han aportado a la industria del rock

Tina Turner: La mujer es una de las artistas más icónicas de la historia del rock. Con una voz poderosa y una presencia escénica electrizante, rompió barreras raciales y de género en su camino a la fama. Es conocida por éxitos «What’s Love Got to Do with It», «Proud Mary» y «Simply the Best», y es una figura que inspira a las mujeres y los músicos de todo el mundo.

Es una artista jamaicana que ha tenidoEs conocida por su voz, su estilo único y su actitud desafiante. Sus canciones «Slave to the Rhythm», «I’ll Never Forget You» y «Pull Up to the Bumper».

Seguir leyendo: Estas serían las mejores canciones de rock para dedicar en el día de la madre

Suzi Quatro: Es una bajista, cantante y compositora británica que fue pionera del rock and roll femenino en la década de los 70. Con su imagen rebelde y su sonido, inspiró a una generación de mujeres a seguir sus sueños musicales. Sus canciones incluyen «Can the Can», «Devil Gate Drive» y «Stumblin’ In».

Es una artista, cantante y compositoraEs conocida por su trabajo en el arte, la música y el activismo por la paz.de lo que se conocería como «música conceptual».

Más noticias:

Estas son algunas de las mujeres que han marcado la huella en la industria musical del rock y que con su aporte han marcado a la historia del mundo en la música, hasta el momento, siguen siendo de las más recordadas por todas sus canciones.

Iván Duque sacó a flote su faceta de ‘rockstar’ y cantó a todo pulmón en bar de Miami

Luto en el rock: murió Lino Nava, guitarrista de La Lupita, a los 55 años