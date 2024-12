El disco de Pink Floyd que no debió ser publicado, según Roger Waters ¿Por qué?

Roger Waters, uno de los músicos más influyentes en la historia del rock , es conocido por haber sido el bajista y compositor principal de Pink Floyd durante sus años de actividad. El artista británico, que se caracterizó por tener un enfoque profundo y filosófico en sus letras, fue

Pink Floyd es considerada como una de las bandas más icónicas e influyentes de todos los tiempos. Durante su trayectoria musical, la agrupación construyó un gran legado musical que incluyó canciones que se convirtieron en clásicos atemporales.

Le puede interesar: ¿Roger Waters o Cliff Burton? La IA dijo cuál sería el mejor bajista: descúbralo acá

Entre los discos más recordados y emblemático de Pink Floyd se encuentran álbumes como «The Dark Side of the Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975) y «The Wall» (1979). Pese a la disolución de la banda, estos trabajos discográficos no han perdido vigencia y siguen sonando en la actualidad.

Aunque Pink Floyd cuenta con un extenso repertorio, que incluye 15 álbumes de estudios, no todos han sido del total agrado para Roger Waters. De hecho, se conoció cuál es el disco de esta banda que el músico británico piensa que no debió ser publicado.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

El disco de Pink Floyd que no debió ser publicado

A pesar de haber sido parte de la composición y construcción de álbumes de Pink Floyd, existe un disco que para Roger Waters no debió haber sido lanzado. Se trata de ‘Echoes: The Best of Pink Floyd’, una recopilación lanzada en 2001 que incluye 26 temas emblemáticos de la banda.

Este álbum se lanzó dos décadas después de la salida de Waters de la banda y tras prolongadas disputas legales que dividieron al grupo. Con una duración de más de dos horas y media, el disco incluye material que abarca desde los primeros días liderados por Syd Barrett hasta la etapa posterior a Waters.

Mire también: David Gilmour reveló la canción de Pink Floyd más difícil de cantar: “me sentía incómodo”

Para diferenciarse de los recopilatorios tradicionales, ‘Echoes’ ofrecía una experiencia auditiva con transiciones entre canciones diseñadas para emular la relación de un álbum conceptual. Sin embargo, este enfoque fue precisamente lo que Waters criticó, argumentando que disolvía la esencia de los álbumes originales de Pink Floyd.

Para Waters, el problema de ‘Echoes’ es que mexcla canciones que jamás deberían estar juntas. “Si hubiera tenido el poder, probablemente no lo habría hecho. No soy un gran recopilador. Casi todo mi trabajo está unido filosófica y musicalmente. Pero claramente, hubo otras personas involucradas”, expresó Rogers.