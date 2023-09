Roger Waters define fecha para el lanzamiento de The Dark Side Of The Moon Redux

Roger Waters confirma el 6 de octubre como la fecha de lanzamiento de The Dark Side of the Moon Redux, una reinterpretación épicamente ambiciosa de uno de los álbumes más famosos y aclamados de la historia, cincuenta años después de grabar el original con Pink Floyd.

El primer single del álbum, la reinterpretación de Waters de «Money», sale hoy acompañado de un lyric video.

Grabado por Pink Floyd cuando Waters tenía sólo 29 años, The Dark Side of the Moon fue una extraordinaria reflexión multidimensional sobre la experiencia humana, el paso del tiempo, el descenso a la locura y el abismo.

«Los recuerdos de un hombre en la vejez – son los actos de un hombre en la flor de la vida»

Tal y como lo predice su primera frase, The Dark Side of the Moon Redux ve a Waters trascender este vacío de medio siglo para reinterpretar y embellecer sus creaciones originales con una nueva perspectiva extraída de su propia experiencia vital, filosofía y la sabiduría de la edad, con un énfasis añadido en los temas filosóficos, sociales y políticos del original.

La extraordinaria interpretación vocal de Waters añade nuevas capas de profundidad a sus letras clásicas y una sabiduría profunda a sus nuevas creaciones filosóficas. La producción de Waters y Gus Seyffert reduce las orquestaciones psicodélicas de Pink Floyd a algo más crudo y delicado, pero no por ello menos experimentalmente inventivo, exquisitamente texturizado y rico en matices musicales.

Además de reimaginar cada uno de los diez temas originales de The Dark Side of the Moon -que, como en el original, se combinan a la perfección para crear una composición épica-, el LP The Dark Side of the Moon Redux incluirá como tema final una composición original adicional de 13 minutos inspirada en la regrabación.

Roger Waters dijo:

«El Dark Side of the Moon original parece en cierto modo el lamento de un ser anciano sobre la condición humana. Pero Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo creamos y, si observamos el mundo que nos rodea, está claro que el mensaje no ha cuajado. Por eso empecé a considerar lo que la sabiduría de una persona de 80 años podría aportar a una versión reimaginada.

«Cuando mencioné por primera vez la idea de regrabar ‘The Dark Side of the Moon’ a Gus y Sean, todos pensamos que estaba loco, pero cuanto más lo considerábamos, más pensábamos ‘¿no es ese el objetivo?

«Estoy inmensamente orgulloso de lo que hemos creado, una obra que puede situarse con orgullo junto a la original, hombro con hombro a través de medio siglo de tiempo».

CD / Digital

SPEAK TO ME

BREATHE

ON THE RUN

TIME

GREAT GIG IN THE SKY

MONEY

US AND THEM

ANY COLOUR YOU LIKE

BRAIN DAMAGE

ECLIPSE

Vinilo

LADO UNO

SPEAK TO ME

BREATHE

ON THE RUN

TIME

LADO DOS

GREAT GIG IN THE SKY

MONEY

LADO TRES

US AND THEM

ANY COLOUR YOU LIKE

BRAIN DAMAGE

ECLIPSE

LADO CUATRO

ORIGINAL COMPOSITION

Créditos:

Roger Waters: Voz, Bajo en Any Colour, VSC3 / Gus Seyffert: Bajo, Guitarra, Percusión, Teclas, Sintetizador, Coros / Joey Waronker: Batería, Percusión / Jonathan Wilson: Guitarras, Sintetizador, Órgano / Johnny Shepherd: Órgano, Piano / Via Mardot: Theremin / Azniv Korkejian: Voz / Gabe Noel: Arreglos, Cuerdas, Sarangi / Jon Carin: Teclados, Lap Steel, Sintetizador, Órgano / Robert Walter: Piano en Great Gig // Producido por Gus Seyffert y Roger Waters // Dirección artística y diseño: Sean Evans // Fotografía: Kate Izor