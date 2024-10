Deryck Whibley, de Sum41, denunció por abuso a exmanager de la banda

Deryck Whibley es uno de los cantantes más reconocidos de la industria rock. Este vocalista ha sido parte de la banda Sum41, y ha logrado impresionar a los amantes de este género gracias a su voz y potente rango vocal.

Durante el pasado mes este artista se convirtió en noticia, especialmente por parte de quienes aseguraban que podría convertirse en el próximo vocalista de Linkin Park.

Aunque esto fue rápidamente desmentido, el joven volvió a ser tendencia, luego de que se presentara una lamentable noticia de su parte.

Deryck Whibley, de Sum41, denunció a exmanager

Durante este mes de octubre, Whibley anunció la salida de su autobiografía ‘Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell‘.

Allí el cantante brinda detalles sobre varios momentos claves en su vida musical. Sin embargo, hubo un elemento en particular por el cual estas memorias recibieron gran atención, y es la grave acusación que el cantante hizo sobre Greig Nori, exmanager de Sum41.

Whibley cuenta detalles de su relación con este manager, cuando era solo un menor de edad.

Sin embargo, lo grave del asunto se presenta cuando Deryck Whibley da explicaciones sobre una coerción sexual por parte del ejecutivo hacia él.

Estos dichos han generado gran controversia, especialmente por el hecho de que Whibley también habría contado la manera en que este manager los habría introducido al alcohol y a las drogas siendo tan menores.

De esta manera, Whibley también aseguró que se sentía presionado a hacer cosas por parte de su manager, incluido llegar a sostener una relación entre ambos.

Según el cantante, esto fue sostenido por varios años, ya que su inició fue a finales de los ’90’s, mientras que se mantuvo hasta el año 2004, cuando algunas personas externas descubrieron estas insinuaciones por parte de Nori.

Este hombre de manera particular, es reconocido en la industria por su papel como manager. Sin embargo, también ha estado en los roles de productor, o incluso cantante, como fue en el caso de la banda ‘Treble Charger’.

La actualidad de Sum41

Actualmente, estas revelaciones toman a Sum41 en medio de sus presentaciones por su gira de despedida.

Esta agrupación se separará como lo anunció hace varios meses. La última de ellas fue en Las Vegas, el pasado 5 de octubre.

Por el momento, ni Whibley, ni demás integrantes de la banda han brindado mayores detalles sobre estas acusaciones en contra del manager.