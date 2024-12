Dave Mustaine, de Megadeth, se sinceró sobre el nuevo álbum de la banda: «ha sido frustrante»

Dave Mustaine ha sido uno de los personajes más importantes de la industria musical de las últimas décadas. El líder de Megadeth ha logrado construir un amplio legado gracias a sus letras y éxitos con la banda.

Si bien Megadeth ya posee una trayectoria sumamente extensa, esto no termina ahí, ya que la agrupación actualmente se prepara para el lanzamiento de un nuevo disco de cara al 2025.

Sobre esto, Mustaine reveló varios detalles, e incluso confesó una sensación bastante peculiar que ha sentido en el proceso de creación de este álbum junto al resto de sus compañeros.

Dave Mustaine se sinceró sobre el nuevo álbum de Megadeth

El metal ha presenciado el crecimiento de bandas históricas a lo largo de su historia como género. Sin dudas una de las más destacadas ha sido Megadeth.

Esta banda inició su trayectoria en 1983, año desde el cual han lanzado más de 10 discos, repletos de éxitos históricos.

El último lanzamiento discográfico de esta banda fue el ‘The Sick, the Dying… and the Dead!’ de 2022, sin embargo, sus fanáticos están sedientos de nueva música.

Así lo han confirmado en varias ocasiones sus miembros, incluido Mustaine. El cantante habló sobre el proceso de creación de este disco en un espacio de la red social X.

Allí el vocalista explicó que ha trabajado en conjunto con sus compañeros. De hecho, aseguró hacer que escuchen todas las canciones de su repertorio, con el fin de empaparse del proceso creativo.

Aun así, Mustaine asegura que esto ha sido frustrante ya que desearía estar más avanzado de lo que están en este momento.

Sin embargo, el cantante de éxitos como ‘Symphony of Destruction’ ha expresado que sus fanáticos estarán muy entusiasmados con este disco.

Por el momento no existen detalles exactos sobre el momento de lanzamiento de este disco. Aun así, los fanáticos esperan poder ver esta nueva producción pronto.

Este álbum sería el lanzamiento número 17 en la trayectoria de Megadeth, en un paso más de una de las bandas más grandes en la historia del metal.