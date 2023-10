Estos son los mejores capítulos de ‘Friends’, según la inteligencia artificial: ¿Lo son?

Con casi 30 años de haber estrenado su primer capítulo, ‘Friends’ se convirtió en una de las series más populares de las últimas décadas, un referente noventero que llegó para sentar precedentes y encabezar los listados más importantes en los portales expertos en series de televisión.

Emitida por NBC, Friends sin duda fue una de las series americanas de culto con la que creció toda la década de los 90’s, y que en los años 2000 tomó aún más fuerza al llegar a los rincones más remotos del mundo, algo que no fue casualidad, pues dentro de su elenco se encontraban famosos talentos como Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudro, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry, por mencionar algunos.

Tras la repentina muerte de Matthew Perry, los fanáticos de Friends revivieron los momentos más especiales de la serie que cultivó una gran audiencia por años, emitiendo un total de 10 temporadas que dejaron alrededor de 250 capítulos, motivo por el cual los seguidores de antaño de Friends tienen de dónde elegir en cuanto episodios, personajes y situaciones que les dejó la serie tras sus 10 años de emisión.

Los mejores capítulos de Friends, según la inteligencia artificial

Por su parte, ante la consulta de la inteligencia artificial, fueron un total de 10 episodios los que enlistó el chatbot para arrojar como resultado los títulos que a su preferencia fueron del total agrado para la audiencia, eso sí, haciendo la salvedad sobre la subjetividad que tienen, pues esto también depende del gusto de los fans.

Número 9

«The One Where Ross Got High» (Temporada 6, Episodio 9): Un episodio de Acción de Gracias lleno de revelaciones familiares y malentendidos.

Número 8

«The One with the Embryos» (Temporada 4, Episodio 12): Los amigos juegan a un juego de preguntas y respuestas para determinar cuánto saben el uno del otro, y la apuesta es grande.

Número 7

«The One with Ross’s Sandwich» (Temporada 5, Episodio 9): En este episodio, Ross tiene un ataque de ira cuando alguien se come su sándwich en el trabajo.

Número 6

«The One Where No One’s Ready» (Temporada 3, Episodio 2): Un episodio icónico en el que los amigos luchan por estar listos a tiempo para una importante función de Ross.

Número 5

«The One with Ross’s Wedding» (Temporada 4, Episodios 23 y 24): Estos episodios se desarrollan en Londres, donde Ross está a punto de casarse con Emily, y los amigos viajan para presenciar la boda.

Número 4

«The Last One» (Temporada 10, Episodios 17 y 18): Este es el episodio final de la serie y se centra en los personajes principales mientras se preparan para despedirse y avanzar en sus vidas.

Número 3

«The One with All the Thanksgivings» (Temporada 5, Episodio 8): En este episodio, los personajes recuerdan sus peores y más graciosas experiencias de Acción de Gracias.

Número 2

«The One Where Everybody Finds Out» (Temporada 5, Episodio 14): Este episodio es famoso por la hilarante trama en la que los amigos descubren que Monica y Chandler están saliendo en secreto.

Número 1

«The One with the Prom Video» (Temporada 2, Episodio 14): Este episodio es uno de los favoritos de los fanáticos y presenta un emotivo video de graduación que revela secretos sobre Ross y Rachel.