¿Cuáles son las paradas del C30 en Transmilenio? Ruta completa y horarios

TransMilenio es uno de los medios de transporte que usan millones de residentes en Bogotá para moverse por la ciudad. Incluso, es el preferido de muchos, si se habla de ahorrar tiempo, a pesar de las inconformidades que diariamente se leen en redes sociales.

Las rutas favoritas son las que no tienen tantas paradas y ayudan a que quienes desean desplazarse de sus casas al lugar de trabajo o estudio, puedan hacerlo en menos tiempo; sobre todo si son distancias amplias. Una de esas es la C30 – G30.

Las paradas del C30

Cuando se desplaza del Portal Sur al Portal Suba, se toma el C30, el cual tiene las siguientes paradas, según la app de TransMilenio:

Portal Sur

Venecia

General Santander

NQS – Calle 38 A sur

Santa Isabel

Ricaurte (NQS)

CAD

AV. El Dorado

Movistar Arena

NQS Calle 75 – Zona M

Rionegro

AV. Suba Calle 116

Suba- AV. Boyacá

Suba – TV.91

Portal Suba

Estas mismas paradas son de forma inversa tomando el G30 desde el Portal Suba al Portar Sur. Sin embargo, no funciona en horario especial.

Horarios de la ruta C30 – G30

Esta ruta funciona de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y retoma de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.; por otro lado, los sábados funciona de 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

Cambios de TransMilenio

Por diferentes arreglos, constantemente hay cambios en las rutas, estaciones y demás. Uno de los anunciados recientemente fue el de que desde el sábado 23 de marzo, se lleva a cabo el cierre temporal de la estación Patio Bonito, debido a las obras de ampliación de la Avenida Ciudad de Cali, que será vía alimentadora de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Además, desde mayo por obras del Metro también se cerrarán las siguientes estaciones de Transmilenio por la Troncal Caracas. El pasado 12 de marzo el alcalde Mayor de Bogotá señaló que esté año iniciará la intervención en la avenida Caracas, lo cual implica el cierre de algunas estaciones de TransMilenio que se ubican allí.

“La intervención arranca con estaciones como Marly, Calle 26, Calle 63 y la Calle 72. Estamos trabajando todo el Distrito con el consorcio para garantizar que se realicen los planes necesarios para que se mitigue el impacto del desarrollo de la obra”, señaló Carlos Fernando Galán.

El alcalde, agregó que “las primeras estaciones se cerrarán en el mes de mayo y eso será gradual durante todo el año (…) obviamente tendremos un impacto por cuenta del cierre de algunos puntos de de TransMilenio, pero eso es parte del esfuerzo que vamos a comunicar a la ciudadanía, es parte del sacrificio que habrá que hacer, sin lugar de dudas, para avanzar en esta obra”.

Sin embargo, no todo el malo. Otra de las novedades es la alianza del programa de fomento a la lectura de Idartes ‘Libro al Viento’, el cual se ha tomado algunos portales de TransMilenio.