¿Cuál es la ‘maldición’ de Monserrate? Joven asegura ser víctima tras ir con su cita

En las diferentes ciudades del mundo existen mitos sobre lugares o personajes icónicos de la cultura, las cuales pueden rondar lo fantasioso o ir más aterrizado a la realidad. Un ejemplo de este último caso es la ‘maldición’ de Monserrate. Leidy Díaz, guía del Instituto Distrital de Turismo, compartió para la Alcaldía de Bogotá detalles de esta popular creencia.

«Hay muchas versiones y creencias populares sobre este tema. Una de ellas es que se cree que las personas que están comprometidas con su pareja o quizá se quieran casar, suben a Monserrate y si esta persona no les conviene o no es la indicada, definitivamente se separan» afirmó Díaz.

Pero, no todo está perdido, la mujer también mencionó que “hay quienes dicen que si la persona es la correcta en la vida de alguien y suben a Monserrate, van a permanecer juntos hasta el final de sus días».

¿Es real la ‘maldición de Monserrate’?

En redes sociales, como TikTok, se viralizó un video de @felipesua23, quien aseguró ser víctima de esta ‘maldición’. El joven narró detalles de su relación con esta persona, y como tras subir al cerro de Monserrate la relación terminó. En los comentarios, seguidores del joven afirmaron que “el Señor de Monserrate separa a los falsos amigos, y en pareja, hace a un lado a la persona que no es la indicada para ti”.

A continuación, le compartimos el relato del joven bogotano.

“Yo sí había escuchado que si uno iba a Monserrate con alguien que a uno le importaba, esa relación se iba a romper o le iba a pasar algo malo. Yo nunca le había puesto atención hasta que me pasó esto.

A esta persona le vamos a poner ‘M’. Nos conocimos hace casi un año y medio porque trabajamos juntos remotamente, mientras ‘M’ estaba en otro país. Nos hicimos tan amigos que me escuchaba en mis crisis del trabajo, e incluso me consiguió otro, entonces ya éramos muy cercanos.

A finales del año pasado, me dice que quiere venir a Medellín y nos acercamos mucho porque no conocía a nadie en Colombia y yo era su único vínculo. Un día ‘M’ me dice que viene a Bogotá, así que le ofrezco quedarse en mi apartamento.

La última cosa que ‘M’ quería hacer antes de irse era visitar el centro, más que todo Monserrate. El día que subimos estábamos muy emocionados, porque también era la primera vez que yo iba a Monserrate. Fuimos a la iglesia e hicimos todo lo que la gente hace allá. Incluso antes de bajar fuimos a la fuente de los deseos a pedir uno.

Les puedo decir que apenas bajamos de Monserrate las cosas cambiaron. ‘M’ comenzó a comportarse de una forma diferente y yo empecé a sentir cosas diferentes también. No sé si era porque habíamos estado mucho tiempo juntos o que, pero yo sentía que ‘M’ no estaba a gusto. Aunque también, yo decía en mi cabeza ‘creo que es porque ‘M’ se irá mañana’. “

El joven continúa su relató afirmando que la relación con ‘M’ se fue enfriando poco a poco. Hasta que se entera por parte de un tercero que este regresará a su país la siguiente semana, acción que lo tomó por sorpresa. Al contarle esta historia a sus amigos, el protagonista llegó a la conclusión que la manera en que terminó la relación fue a causa de ‘la maldición de Monserrate’.