¿Cómo nació ‘Vasos Vacíos’, la colaboración de Los Fabulosos Cadillacs y Celia Cruz?

Bogotá se emocionó al enterarse de que la agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs hará parte del Concierto de Conciertos 2024, donde compartirá su repertorio de canciones que han acompañado distintas generaciones a lo largo de los años, una de las favoritas y exitosas es ‘Vasos Vacíos’ (1998), la icónica colaboración con Celia Cruz (1925 –2003).

Los Fabulosos Cadillacs, conformada actualmente por por Vicentico (voz), Sr Flavio (bajo), Sergio Rotman (saxofón), Dany Lozano (trompeta), Nando Ricciardi (batería), Mario Siperman (teclados), Astor Cianciarulo (bajo y batería) y Florian (guitarra), fue clave para que Celia Cruz lograra cautivar al público argentino, uno de sus retos como artista salsera.

¿Cómo nació la colaboración de ‘Vasos Vacíos’?

A través de los años, por diversas entrevistas que han recogido diferentes medios, se supo que Celia Cruz estaba interesada en entrar al mercado argentino, por lo que uno de sus representantes se puso en contacto con Los Fabulosos Cadillacs, quienes dominaban el público latinoamericano, al igual que Soda Stereo y Los Auténticos Decadentes.

El productor Jerry Masucci le propuso a la banda la colaboración, pero los integrantes en un principio se lo tomaron como chiste. No obstante, todos quedaron sorprendidos. En una nota para la Revista Rock & Pop, Luciano Jr. (El Tirri), percusionista del grupo, afirmó que Cruz fue bastante profesional.

“En menos de una hora metió dos temas y no habíamos ensayado nada antes. Fue al estudio le dimos las letras y enseguida se puso al frente al micrófono para cantar. Encima inventó arreglos que no se podían creer”, apuntó.

Fue así como en septiembre de 1988, el grupo y Cruz coincidieron en los estudios Panda, a pesar de las agendas apretadas. Allí grabaron ‘Vasos Vacíos’ y ‘Más solo que la noche anterior’.

En su momento, la destacada artista cubana contó que se sentía bastante nerviosa al adentrarse a ritmos que no conocía como el rock, el reggae y el ska. A la misma revista, Cruz mencionó:

“Creo que hicimos algo muy bonito, especialmente si tenemos en cuenta que Los Fabulosos y Celia Cruz no tienen nada que ver. Es decir, yo no estoy haciendo mi género, pero traté de hacerlo lo mejor posible. Incluso comencé cantando como si fuera rockera, pero Masucci me dijo que hiciera mi estilo, y creo que tuvo razón y lo que grabamos quedó mejor así”.

‘Vasos Vacíos’ hizo parte de ‘El Ritmo Mundial’, tercer disco de estudio lanzado en 1998 y recibió buenas críticas y acogida del público nacional e internacional.

Acá un antiguo video del momento en que grabaron:

La canción fue escrita por Vicentico y se convirtió en un clásico del rock en español, donde se combinan ritmos de ska. En 1993, la banda decide sacar el primero álbum recopilatorio y toma el nombre de ‘Vacos Vacíos’, siendo uno de los más premiados.

Acá la canción: