Abuelito desató ternura en redes al mostrar su outfit para conocer en persona a Paul McCartney

Paul McCartney es sin dudas, uno de los artistas más grandes en la historia de la música. El exBeatle se ha convertido a lo largo de los años en uno de los iconos del rock con grandes éxitos a lo largo de su trayectoria.

Durante este mes, McCartney ha recorrido varios países de Sudamérica, por lo que varios de sus fanáticos están con un furor sumamente alto por la llegada de este artista al continente.

Puntualmente en Colombia su visita será el 1 de noviembre, pero su paso por otros países ya ha llegado a dejar varios momentos memorables.

Uno de estos se volvió viral en las últimas horas, luego de que un abuelito compartiera su emoción por conocer en persona a Paul McCartney.

En concreto, a través de las redes sociales se ha divulgado un video donde se puede ver a un abuelito mostrar su vestimenta, con detalles que desataron una gran ternura para varios.

El hombre que vive en Perú se preparó para el show de McCartney en Lima, el pasado 27 de octubre.

En este video se puede ver como el hombre vistió una camiseta alusiva al álbum Ram de Paul McCartney, lanzado en 1971. Mientras que incluso compró un perfume especial para la ocasión.

Esta grabación fue compartida en el perfil de Tiktok de la que sería su nieta, conocida en la red social como @danipajo1304.

En esta misma cuenta se puede ver como en otro video anterior, el hombre, cuyo nombre es Michael, explicaba su fanatismo por Paul McCartney, ya que aseguró seguirlo desde hace casi 60 años.

Este hombre es nativo de Inglaterra, y logró cautivar a muchos con su ternura, especialmente por detalles como explicar que nunca había ido ir a un concierto, y que soñaba que el primero fuera el de Paul McCartney.

Por el momento, la joven no ha confirmado si el hombre finalmente pudo conocer a Paul McCartney. Sin embargo, el show del exBeatle en Perú se realizó, y fue todo un éxito.

Este fue su setlist:

A Hard Day’s Night

Junior’s Farm

Letting Go

Drive My Car

Got to Get You Into My Life

Come On to Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let ‘Em In

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

Now and Then

New

Lady Madonna

Jet

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the Run

Get Back

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

I’ve Got a Feeling

Birthday

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

Helter Skelter

Golden Slumbers

Carry That Weight