8 cantantes de rock que debutaron como actores; no todos tuvieron éxito

Luego de la noticia de que Juanes se lanzó al mundo del cine por primera vez, surgió la duda de saber cuáles otros músicos han decidido incursionar en el cine, aunque son varios, en este artículo nos enfocaremos en los cantantes o integrantes de rock que dieron mucho de qué hablar en su época, algunos no precisamente por buenos.

Aunque varios artistas se han dejado ver en los videoclips de sus canciones, algunos han ido más allá.

10 cantantes de rock que debutaron como actores

1. David Lee Roth

El recordado cantante de Van Halen (1978-1984) ha demostrado su afición con la cultura japonesa, ha dirigido y protagonizado ‘Tokyo Story’, donde interpreta a un asesino. Es de los que ha sorprendido con su talento en el cine.

2. Mick Jagger

La lista es un poco más larga para el líder de los Rolling Stones, pues probó su suerte como actor en varias ocasiones, aunque no con tan buenos resultados. Entre sus trabajos más recordados está ‘Ned Kelly’ (1970), ‘Fitzcarraldo’ (1982, de Werner Herzog) y ‘Freejack’ (1992). Sin duda, lo suyo es cantar, pues lo más cerca que estuvo a un reconocimiento en el cine fue el Globo de Oro en 2005 por el tema principal de la película ‘Alfie’.

3. Jon Bon Jovi

Acorde a su gran éxito y su atractivo físico para la época, el cual lo llevó a ser el amor platónico de mujeres de diferentes generaciones, las salas de cine tuvieron gran asistencia. Sus trabajos recordados son ‘Moonlight & Valentino’, ‘The Leading Man’, ‘Little city’, ‘No looking back’, ‘Cadena de favores’ y ‘Vampires’. Sin embargo, la industria no le reconoció nada.

4. Genne Simmons

El bajista de Kiss intentó lucir en cintas como ‘Runaway’ (1984, con Tom Selleck), ‘Wanted dead or alive’ (1987), ‘Never too young to die’ (1988), ‘Trick or treat’ (1988) o ‘Red surf’ (1989). Sin embargo, su mayor éxito fue en la banda, de eso no hay duda. Además, finalmente, encontró su espacio en la pantalla chica con su reality show familiar llamado ‘Family Jewels’.

5. Keith Richards

El también fundador de The Rolling Stones tuvo mejor suerte que los anteriores, aunque desde el inicio dejo claro que hacía por hobby, su papel como padre de Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe’ fue un éxito para los fanáticos.

6. Flea

El bajista de Red Hot Chili Peppers ha tenido un gran repertorio en el cine, sus personajes no han sido principales, pero los seguidores de la banda, son bien recordadas sus apariciones en películas como: Suburbia (1984), ‘Regreso al futuro II’ (1989), ‘Regreso al futuro III’ (1990), ‘My Own Private Idaho’ (1991), ‘Miedo y asco en Las Vegas’ (1998) o ‘El Gran Lebowsky’ (1998).

7. David Bowie

De los que más sacó provecho a su talento en el cine fue Bowie, quien alcanzó gran reconocimiento en el medio actoral y no solo como músico. Son recordados sus personajes en ‘El hombre que cayó de la tierra’ (1976, haciendo de extraterrestre), ‘El Ansia’ (1983), ‘Dentro del laberinto’ (1986) o ‘Basquiat’ (1996).

8. Elvis Plesley

Las películas de ‘El Rey del Rock’ se llevarían el primer lugar, no solo por ser pionero de esta lista, sino porque son atractivas en cualquier momento para los fanáticos. Protagonizó decenas, entre las que destacan ‘Love Me Tender’ (1956) y ‘Change of Habit’ (1969).