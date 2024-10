¿Dónde ver y de qué trata ‘Pimpinero’? Juanes debuta como actor en esta película

‘Pimpinero: Sangre y Gasolina’ se estrenó en cines de Colombia el pasado 10 de octubre, y llegará a la plataforma de streaming a finales del presente año. La cinta se encuentra ambientada en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, en la que los contrabandistas de gasolina, conocidos como pimpineros, arriesgan sus vidas mientras transportan combustible de manera ilegal de un lugar a otro.

Sigue la historia de Juan Estrada, interpretado por Alejandro Speitzer, el menor de tres hermanos que se encuentran involucrados en este tipo de comercio. Juan se ve obligado a trabajar para uno de sus rivales. El joven se ve determinado a descubrir los secretos de esta tierra de nadie. De igual manera, Diana, interpretada por Laura Osma, quien es la novia de Juan, comienza un viaje en búsqueda de la verdad.

La película se encuentra dirigida por Andrés Baiz, encargado de proyectos como Griselda, Narcos, y La Cara Oculta. La película se encuentra producida por Dynamo, y está escrita por María Camila Arias, conocida por Pájaros de verano.

El papel de Juanes en ‘Pimponero: Sangre y Gasolina’

En la película Juanes interpreta a Moisés, el hermano mayor de la familia Estrada. “Para mí Moisés en la película es como el equilibrio necesario para la historia. Es el mayor de los tres hermanos Estrada, quien ya se encuentra agotado de los años de estar en esa lucha del contrabando de gasolina, pero estando dentro de él, equilibraba la relación entre los tres hermanos, siempre como el más sabio, el más paciente y el más estoico de todos”, comentó Juanes en una entrevista para Colprensa.

“Cuando yo veía el texto simplemente pensé que sólo tenía que ir y dar la noticia, con muy poquito texto, por eso la vi fácil. Pero luego, Carolina Gómez, quien fue mi maestra y guía en todo este proceso de la actuación, me hizo ver que era la escena más difícil, porque no tenía casi que hablar, tenía que expresarlo todo con mis ojos, la mirada. Por eso, antes de la escena, me debía poner en ese lugar oscuro, tratar de recordar cosas tristes de mi vida para llegar a ese justo momento”, añadió el famoso músico.

¿Dónde ver la nueva película en Colombia?

La cinta se encuentra disponible en carteleras de empresas como Cinemark, Cine Colombia, Procinal, Royal Films, Cinépolis, entre otros. Las funciones y precio dependen del día de la semana y lugar al que prefiera asistir.

Se pueden encontrar boletas desde los 7.200 pesos colombianos. También, de lunes a viernes antes de las 3:00 p.m. se pueden encontrar funciones desde los 6.000 pesos colombianos.

A continuación, le compartimos el tráiler oficial de la película.