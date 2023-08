Youtuber alemán no usará la camiseta de la Selección por insólita petición de la FCF

Archivado en: •

El youtuber alemán Dominic Wolf compartió un video en sus redes sociales en el que aseguró que no va a poder volver a usar la camiseta de la Selección Colombia. El hombre contó que la Federación Colombiana de Fútbol se lo habría prohibido a través de un comunicado.

Dominic es un youtuber que acostumbra a hacer videos en los que muestra los diferentes atractivos que tiene en Colombia. El hombre ha manifestado su amor por nuestro país y en varios de estos videos aparece con la camiseta de la selección.

¿Por qué no la puede usar?

El alemán asegura que le llegó un comunicado en el que le informan que no puede volver a usar la camiseta de Colombia en alguno de sus videos. Inclusive, le dijeron que debía retirar de sus redes algunos videos en los que la tenía puesta.

En el comunicado, según comenta el youtuber, le dicen que no puede usar la camiseta porque no tiene los derechos. Además, si no eliminaba los videos en los que la tenía puesta, iban a emprender acciones legales.

“En esos días me ha llegado un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Futbol, FCF, lamentablemente no tan agradable, donde me piden retirar muchos videos promocionales de mis redes sociales donde uso la camiseta porque no tengo los derechos de imagen de usar la camiseta de ellos”, comentó.

El alemán manifestó que se siente bastante afectado por este comunicado, pues se siente poco valorado por la federación. Pues, siempre ha llevado esta prenda porque tiene una conexión muy especial con nuestro país.

Inclusive, el youtuber aseguró que, se decepcionó mucho porque cuando vio que le había llegado algo de la Federación Colombiana de Fútbol, pensó que lo iban a invitar a uno de los partidos de la Selección.

Sin embargo, reiteró su decepción, en primer lugar, por el trabajo que tenían estos videos que tuvo que eliminar. Por otro lado, también porque la situación le deja un sinsabor.

“Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara, así la verdad es como me he sentido en estos días”, comentó.

También dijo que, a pesar del comunicado de la federación, va a seguir haciendo videos en los que habla bien de Colombia. Pero, estos sin la camiseta de la selección nacional.