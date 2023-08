‘Yo Me Llamo Till Lindemann’ no clasificó al concurso y en redes se van contra los jurados

Archivado en: •

Ya terminó la etapa de las audiciones de ‘Yo Me Llamo’. Por lo que, quienes obtuvieron solo dos votos tuvieron la oportunidad de volverse a presentar ante los jurados Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola para convencerlos y pasar directamente a la escuela.

Este fue el caso del imitador de ‘Till Lindemann’, quien en la audición obtuvo solo dos votos por parte de Pipe y César. Por lo cual, tuvo que volverse a presentar ante los jurados para conseguir clasificar al concurso.

En eta segunda oportunidad, ‘Yo Me Llamo Till Lindemann’ interpretó ‘Du Riechst So Cut’. Su voz nuevamente cautivó a los jurados y amantes del metal, quienes de inmediato empezaron a reaccionar en redes sociales asegurando que tenía un gran talento. Sin embargo, tal como ocurrió en la audición pasada, su físico no convenció del todo.

Aunque el participante se cortó la protuberante barba que tenía, esto no fue suficiente para convencer a los jurados, quienes le dijeron que, pese a que su voz es muy parecida a la del artista original de ‘Rammstein’, no le veían el compromiso suficiente para transformar su físico.

‘Yo Me Llamo Till Lindemann’ causó furor en redes

Desde la primera audición, ‘Yo Me Llamo Till Lindemann’ logró cautivar la atención de los fanáticos del metal, pues su voz y pronunciación a la hora de interpretar al vocalista de Rammstein era casi perfecta. Sin embargo, parece que los jurados no tuvieron la misma percepción y no le dieron la oportunidad de continuar en el programa.

Ante la negativa de Amparo, Pipe y César, varios usuarios empezaron a reaccionar en redes sociales expresando su descontento por la decisión del jurado. La gran mayoría aseguró que el imitador debía continuar en ‘Yo Me Llamo’ por su talento.

Al respecto, varios usuarios aseguraron que ‘Yo Me Llamo Till Lindemann’ no pasó solo porque los jurados no tienen mayor conocimiento del género y prefieren darle la oportunidad a otros concursantes que solo imitan a artistas más conocidos y que están actualmente en furor.

Si no pasa #YoMeLlamo Till Lindemann son unos miserables. Que aprendan Alemán o contraten a un jurado que hable ese idioma. pic.twitter.com/0Dn0xCljg7 — Javi (@ElSinVoz4) August 23, 2023

Hoy vi Yo me llamo y recordé por qué no me gusta ese programa: los jurados. Cosculluela estuvo perdido el 95% de la canción y les encantó. A Till Lindemann no encontraron nada por criticarle en la voz y lo sacan por la barba (barba que tuvo en algún momento). — Gerson Lázaro (@GersonLazaroC) August 23, 2023