‘Yo Me Llamo Axl Rose’ llegó en ‘bóxers’ al programa y ni así logró convencer al jurado

A esta temporada de ‘Yo Me Llamo’ han llegado varios concursantes con la finalidad de imitar a Axl Rose. Incluso, hubo una agrupación que se presentó en el programa bajo el nombre de ‘Guns N’ Roses’. Sin embargo, hasta el momento ningún imitador del vocalista estadounidense ha logrado convencer a los jurados con su presentación.

En esta oportunidad, al ‘templo de la imitación’ llegó un concursante bajo el nombre de Axl Rose. Sin embargo, lo único parecido que tenía con el artista original era el color de cabello y eso que se trató de una peluca.

‘Yo Me Llamo Axl Rose’ interpretó ‘Welcome to the jungle’, una de las canciones más icónicas de la banda estadounidense y también una de las más difíciles de interpretar, especialmente por el tono en la que Axl Rose la canta.

‘Yo Me Llamo Axl Rose’ decepcionó con su voz

A penas llegó al escenario, el participante llamó la intención de inmediato por su particular atuendo, pues el sujeto lució una camiseta negra, con el nombre de la banda, una camisa de cuadros amarrada a la cintura y lo más curioso fue que se presentó en ropa interior.

El imitador llegó al ‘templo de la imitación’ en bóxers de color blanco, algo que de inmediato llamó la atención de los jurados, quienes no pudieron evitar reírse. Luego, cuando escucharon la voz de ‘Yo Me Llamo Axl Rose’ interpretando la primera nota supieron que no era el indicado, pues desafinó tanto que casi deja sordos a los jurados.

Aunque la actitud y energía del participante en el escenario fue arrolladora y hasta parecida a la que Axl Rose tenía en su juventud, esto no fue suficiente para convencer a los tres jurados de pasar a la siguiente etapa.

Tanto Pipe Bueno como Amparo Grisales oprimieron el botón rojo. Sin embargo, César Escola decidió darle un voto positivo especialmente por la energía que tuvo el concursante durante la audición. Además del original look que lució.

