Video: mujer se tatuó una regla en el brazo para medir el miembro de sus parejas

Una creadora de contenido que se dedica a hablar sobre temas sexuales, se volvió tendencia en redes luego de compartir la curiosa estrategia que tiene para medirle el pene a los hombres con quienes tiene relaciones sexuales.

Se trata de Tracy Kiss, una preparadora física que se especializa en temas de sexualidad y que sube contenido sobre consejos sexuales con los que, según ella, se puede disfrutar aún más del sexo.

De hecho, durante la pandemia, la inlfuencer se volvió tendencia en redes luego de recomendar tomar un licuado de semen, pepino y frutas, el cual ayudaría a aumentar las defensas del organismo para combatir el Covid-19.

Ahora, Tracy volvió a causar polémica en redes sociales al revelar la extraña, pero ingeniosa estrategia que utiliza para saber el tamaño del miembro de los hombres con quienes planea tener relaciones sexuales.

Mujer se tatuó regla en el brazo para medir el miembro de los hombres

La creadora de contenido reveló, en un video en su redes sociales, que se tatuó una regla en el brazo para poder medir el tamaño del pene de los hombres con los que tiene sexo. Pues la mujer se marcó en la piel una especie de puntos que le sirven como referencia para saber cuánto mide el miembro masculino.

Según explicó Tracy, se tatuó solo puntos para que el tatuaje pasara desapercibido y nadie supiera el significado de este, pero explicó que cada marca equivale a un centímetro.

Al respecto, la influencer aclaró que está buscando un novio bien dotado y que su nueva regla “es un diseño práctico y una herramienta para mejorar su vida”.

Además, reveló cómo usa la regla: “Como no tiene números, en realidad es bastante discreto y me permite estirar la mano inocentemente para acariciar el estómago de un hombre mientras miro mi brazo junto a él para contar los centímetros. Es algo en lo que la gente puede no pensar cuando me da la mano y no parecerá fuera de lugar en un asilo de ancianos cuando tenga 90 años, pero siempre pondrá una sonrisa en mi rostro y un brillo en mis ojos”.