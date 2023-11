Archivado en: •

Este fin de semana se realizó en Bogotá el festival de rock y metal más importante del país, allí varios artistas de diferentes partes del mundo se presentaron en la gran tarima del parque Simón Bolívar y allí cantaron sus más grandes éxitos que emocionaron a todos los asistentes al evento.

Una de las personas que asistió al evento y sorprendió a todos los ciudadanos que estaban en el lugar, fue la alcaldesa Claudia López, quien llegó al lugar para disfrutar de sus cantantes favoritos y hasta con cerveza en mano se le vio cantar los diferentes éxitos de Los Auténticos Decadentes.

Nuestra Claudia López se tira unos pasos únicos jajajaja es presidenciable pic.twitter.com/jZz3kPLuzm — The Mr. Wolf (@thejosewolf) November 14, 2023



Aunque en todo momento estuvo junto a su esquema de seguridad, esto no fue un impedimento para compartir con algunas personas que estaban allí y decidieron grabarla. Esto de inmediato causó miles de comentarios entre los usuarios en redes sociales, quienes comentaron la actitud de la mandataria en el sitio.

La alcaldesa no le prestó mucha atención a esto y siguió normal con sus planes dentro del evento, por lo que esto no fue un impedimento para cantar sus favoritas durante el festival musical. Además, esta no es la primera vez que la mujer asiste a los eventos realizados en la capital, en el pasado ya había hecho presencia en otros importantes conciertos.

Asistencia en Rock al parque

Este año el público amante del rock en el país dio a conocer que este evento aún está vivo en la capital y que cada vez son más los aficionados que se animan a asistir a este tipo de lugares para rockear con sus cantantes favoritos. Para esta oportunidad, la asistencia logró un nuevo récord, pues había personas hasta en los árboles a la espera de ver a sus bandas.

En total, más de 390.000 personas llegaron al parque Simón Bolívar este sábado, domingo y lunes para rockear y disfrutar de este importante evento musical. Contrario a lo que se creía, todos los asistentes disfrutaron de cada una de las bandas, sin omitir ninguna.

