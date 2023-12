Transacciones de Nequi no van a llegar de forma inmediata en estas fechas: tenga en cuenta

Archivado en: •

Con el paso de los meses, Nequi logró tener gran popularidad en todo el país, tanto así que ya son muchos los establecimientos de comercio que aceptan este medio de pago para que las personas puedan hacer sus compras. Además, es la billetera virtual que más se usa en todo el país, al ser la más rápida para enviar y recibir dinero.

Pese a que es usada todos los días por cientos de personas, la aplicación informó que va a presentar un cambio en los próximos días, por lo que las transacciones realizadas en los próximos días, no van a llegar de forma inmediata.

Holi ☺ nuestro aliado ACH no tendrá operación. Es decir, que los envíos y recargas a otros bancos que realices desde el 28 de diciembre desde las 2:00 PM, se verán reflejados sobre las 11:00 am a 12:00 pm del día martes 2 de enero del 2024, el resto estará ok ♥

— Nequi (@Nequi) December 27, 2023