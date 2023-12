Esto dijo cochero que hizo cobro millonario a canadiense en Cartagena

Un nuevo caso de cobros exagerados se presentó en Cartagena y se lo hicieron a una ciudadana canadiense. La mujer denunció la cifra que le cobraron y ahora el cochero que está vinculado al caso habló sobre lo que sucedió.

Los hechos sucedieron cuando Yu Chen hizo un recorrido en los carros que se ven en Cartagena e intentó abonar el servicio con la tarjeta de crédito, pero en el lugar no tenían datáfono y él la llevó a un punto cercano al Parque Fernández de Madrid en donde supuestamente le iban a hacer la transición.

En ese lugar, había una supuesta amiga de la persona que le iba a hacer la transacción. El primer cobro que le hicieron fue de 6 millones de pesos. Sin embargo, el trabajador insistió que el datafono no servía.

Al asegurar que el datafono no estaba funcionando, el hombre hizo la transacción en varias ocasiones hasta que se llegó a las exorbitante suma de aproximadamente 11 millones de pesos. La turista no se dio cuenta del monto que le habían cobrado hasta el otro día.

No fue sino hasta que le llegaron las 4 notificaciones del banco que se dio cuenta de la millonaria suma que le cobraron por el paseo.

Después de la denuncia, la Policía Metropolitana de Cartagena arrestó al cochero que habría hecho las transacciones. El hombre negó su culpabilidad y aseguró que no estaba relacionado con este hecho.

Además de eso, el hombre responsabilizó totalmente a la mujer que manejó el datáfono y ella es buscada en estos momentos por las autoridades para que rinda declaración por los hechos.

¿Qué dijo el cochero?

El hombre aseguró que, durante el recorrido, la mujer le dijo que no tenía efectivo y por eso la llevó a donde estaba la muchacha encargada del datafono. Según dijo, hasta ahí llegó el tema ese día.

Al siguiente día, él llegó al trabajo y le habían dejado un millón de pesos que guardó. Después, la Policía le dijo que debía acompañarlos a la estación y según comento, allá vio a la turista y luego de eso, lo dejaron salir.

Al siguiente día también los llamaron de la Policía y hí tuvo que volver a rendir declaración. Después de eso, el hombre tuvo que devolver el dinero que sobraba de ese trayecto.

“En el recorrido la turista me dice que no tenía efectivo, yo me dirijo hasta donde la muchacha que maneja el datáfono. Al día siguiente regreso a trabajar y un compañero me dice: ‘ahí te dejaron eso’. Miro y es un millón de pesos. Yo los guardo, pero en pocas horas me está buscando la policía, así que me dirijo a donde están ellos”, dijo el hombre.

Además, le ofreció unas disculpas a la turista, asegurando que en los años en los que ha sido cochero, nunca le había pasado una situación por el estilo.

La ciudadana canadiense ya recibió los primeros 6 millones que se le cobraron y le faltas 11. Además, también se informó que la mujer que cobró esas cifras ya fue identificada.