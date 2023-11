Tome nota: a pareja le negaron la visa de Estados Unidos con estas tres preguntas

Archivado en: •

Muchos colombianos sueñan con conocer Estados Unidos e incluso, ir en busca del sueño americano. Así mismo, es uno de los trámites migratorios más solicitados en el país, prueba de ello es la asignación de citas, las cuales pueden tener una espera cercana a los dos años.

Otra prueba, puede ser la cifra histórica de aprobación que se registró en los últimos meses en el territorio colombiano. Por otro lado, este trámite es considerado como “una lotería”, pues hay quienes no se preparan mucho y se las aprueban, como hay quienes buscan asesores para ir lo mejor preparados a la entrevista y termina negándoselas.

Tal es el caso de Laura Durango, quien contó su experiencia por medio de TikTok y rápidamente se hizo viral en la plataforma. Mediante un ‘Storytime’, la mujer relató que viajó hasta Bogotá para hacer el trámite junto con su novio, el cual llevaban esperando más de dos años.

Durando, quien es una mujer emprendedora y tiene su propio spa de cejas en Medellín, contó con tristeza en sus ojos que tanto a ella como a su novio les negaron la entrada al país norteamericano, por lo que se refirió al proceso como una completa decepción, pues esperaron mucho tiempo, no les solicitaron la información suficiente y decidieron rechazarlos. No obstante, la joven también confesó que había cometido un error.

“Sacar los recursos para pagar los derechos consulares, hospedaje, tiquetes, alimentación. Uno dice ‘todo lo que invertí, todo lo que esperé para que llegáramos a la Embajada, no nos preguntaran prácticamente nada y nos dijeran que no estábamos preparados para entrar a Estados Unidos’”, expresó.

Mujer dio consejos para quienes están próximos a su cita con la embajada americana

Durando expresó que en apenas tres preguntas el agente que los atendió tomó la decisión de negarles la entra a Estados Unidos. Estas preguntas fueron: cuáles eran los intereses del viaje, por qué Estados Unidos y no otro país y si eran legalmente casados.

Ante esto, la mujer aclaró a las personas que estaban viendo el video que “No se preocupen por lo que les van a preguntar y no se asusten si no han salido del país. En todo este tiempo he conocido casos de gente que impresiona saber por qué no se la dieron y a otras por qué se la dieron”.

“Yo pienso que acá simplemente yo no fui ese ‘Tin Marín de Do Pingüe’ que hacen y simplemente no tuve esa suerte”, indicó también.

Esto debido a que según relata, ella levaba una carpeta con documentación que al final no le pidieron y que incluso, tras haber pedido asesoría para ir mejor preparada, siente que “no le sirvió de nada”.